A bajnoki címét ismét megvédő Ferencváros a másodosztályban listavezető Nyíregyháza vendége lesz a labdarúgó MOL Magyar Kupa szerdai elődöntőjében. A Nyíregyháza Spartacus egykori fradistákkal, Tímár Krisztiánnal és Nagy Dominikkel nem feltartott kezekkel fogadja az élvonal bajnokát.

Megünnepeltük a bajnoki cím megszerzését, de azóta már teljes mértékben a kupa elődöntőre fókuszálunk. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a duplázásért, rendkívül motiváltak vagyunk. A Ferencváros a legnagyobb magyar klub fantasztikus szurkolókkal, akiknek szeretnénk örömet szerezni.

A papírforma alapján egyértelmű, hogy Fradi a párharc esélyese, vezetőedzőjük, Dean Sztankovics azonban kellő tisztelettel beszélt a másodosztály éllovasáról

– Megünnepeltük a bajnoki cím megszerzését, de azóta már teljes mértékben a kupa elődöntőre fókuszálunk. Minden tőlünk telhetőt megteszünk a duplázásért, rendkívül motiváltak vagyunk. A Ferencváros a legnagyobb magyar klub fantasztikus szurkolókkal, akiknek szeretnénk örömet szerezni. Óriási lehetőség kapujában vagyunk. A döntőben 50-60 ezer szurkoló előtt léphetnénk pályára a Puskás Arénában, ami hatalmas motivációt jelent a csapatomnak. Ahhoz, hogy duplázzunk, s a bajnokság után a Magyar Kupát is megnyerjük, minden erőnkre szükség van – mondta a fradi.hu-nak a szerb vezetőedző, akit egyáltalán nem lepett meg, hogy a jelenleg még másodosztályú nyírségiek bejutottak az elődöntőbe.

– Az elemzések alapján azonban csak azt tudom mondani, hogy egy nagyon erős csapattal találkozunk, amelynek a játékosai kiváló fizikummal rendelkeznek. Ellenfelünknek nagyon tudatos a játéka mind védekezésben, mind pedig támadásban, nem lesz egyszerű dolgunk.

A Magyar Kupa amolyan bónusz Tímár Krisztián együttesének, amely már a legjobb 4 közé jutással is klubtörténelmet írt. A 44 éves sikeredző szerint nem náluk lesz többet a labda.

– Próbáltuk megtalálni a Ferencváros gyenge pontját, ami nem egyszerű. Szeretnénk egy mérkőzésen eltüntetni az osztálykülönbséget. Nehéz előre megmondani, hogy milyen játékra lesz szükségünk. Arra törekszünk, hogy amikor csak lehet, akkor a saját játékunkat játsszuk, de felkészülünk arra is, ha a Fradi irányít, ami bőven benne van a pakliban. Arra hívtam fel a csapat figyelmét, hogy játéksebességben lehet különbség, hiszen ellenfelünk tele van válogatott futballistákkal, nemzetközi szinten is megmérettek és megélték a tavaszt. A lehető leggyorsabban kell játszanunk és kevés hiba fér bele védekezésben – fogalmazott portálunk megkeresésére a Nyíregyháza vezetőedzője.

Külön pikantériát ad a párharcnak, hogy a Szparinak van két olyan tagja is, aki kötődik a Ferencvároshoz. A vezetőedző, Tímár Krisztián utánpótlás és felnőtt szinten (2005-2007) is erősítette a fővárosiakat.

– Ez ilyenkor nem az érzelmekről szól, ez profi világ, én a Nyíregyháza Spartacusnak vagyok a vezetőedzője. Jelenleg az a fő feladatom, hogy kiejtsem a Ferencvárost – mondta az M4Sport-nak.

Nagy Dominik élményei frissebbek a Fradiról. A 10-szeres válogatott szélső 2013 és 2017 között erősítette a fővárosi gárdát, amellyel hazai színtéren mindent megnyert, bajnoknak, kupagyőztesnek, szuperkupa- és Ligakupa-győztesnek is vallhatja magát.

– A Ferencváros nagyon közel áll a szívemhez, sok szép esztendőt töltöttem ott, úgyhogy nekem ez egy boldog mérkőzés lesz, hiszen ellenük játszhatok. Sok címet szereztem a klubbal, sokat is játszottam, onnan kerültem be a válogatottba, és onnan igazoltam el külföldre, tehát azt gondolom, a karrierem eleji lökést a Fradi adta meg. A mai napig nagy tisztelettel vagyok a klub iránt – tekintett vissza a 28 éves játékos, aki szeretne jó napot kifogni. – Talán azt gondolják, ez egy könnyű mérkőzés lesz, de amilyen sorozatban vagyunk most, azt gondolom, nemcsak az eredmények, de a mutatott játék is nagy bizakodásra adhat okot. Nehéz meccsre számítok, de meglehet a továbbjutás, ha mi a legjobb napunkat, ők pedig egy kevésbé jót fognak ki.