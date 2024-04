Szombaton a debreceni sportuszodában rendezték a Hajós Alfréd Kupa utánpótlás verseny I. fordulóját. A megméretésen rajtkőre állt a Bátori Sárkány Úszóegyesület üdvöskéje, Antal Dávid is és nem is akármilyen eredményt produkált. Kaliba Viktor tanítványa öt versenyszámban indult és végére hagyta a csattanót, 50 m pillangón 24.24-et úszott, ezzel hat századdal megdöntötte Milák Kristóf korosztályos csúcsát. Fölényére jellemző, hogy a másodikként célba csapó versenyzőt több, mint négy másodperccel előzte meg és ezzel az idővel 50 gyorsban is az élen végzett volna. A még serdülőkorú Antal Dávid ezzel az úszásával teljesítette a versenyszám ifjúsági Európa-bajnoki B szintjét.