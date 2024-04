Történelmi lehetőség előtt állt a Nyíregyháza Spartacus. Az NB II. élén menetelő együttes ezúttal a Magyar Kupában készült bravúrra – az élvonalban szereplő Kecskemét elleni sikerrel története során először az elődöntőbe juthatott.

A bizakodás mellett az is izgathatott sokakat, hogy a piros-kékek vajon mire képesek egy NB I.-es gárda ellen. Tímár Krisztián nem is forgatta fel nagyon a kezdő tizenegyét, csupán három helyen változtatott a múlt szombaton, Mosonmagyaróváron szerepeltetett csapatán, igaz, az akkor parádézó és egyébként is a gárda egyik legfineszesebb játékosának tartott Nagy Dominik ezúttal a kispadon foglalt helyet.

A Szpari hamar megmutatta, hogy a motiváltság nagyobb, mint az esetleges megszeppentség. Ha a hazaiak nem is úgy irányították a játékot, mint az NB II.-ben szokták, az első félórában itt is többet birtokolták a labdát, szabálytalanságokat harcoltak ki, ígéretesebb akciókat vezettek, ám a támadó harmadban hiányzott a pontosság, így valós veszélyt nem jelentettek a vendégek kapujára. A KTE sem dolgoztatta meg Fejér Bélát, ellenben a saját csapattársa… A 42. percben Májer Milán beadásába roppant szerencsétlenül ért hozzá Sigér Ákos, aki felszabadítás helyett 12 méterről a saját kapujába fejelt.

A világ igazságtalansága lett volna, ha a Kecskemét ezzel a találattal nyeri a mérkőzést, és nem is kellett sokáig bosszankodnunk, ugyanis két perc sem telt el, amikor Géresi Krisztián lapos passzát Gengeliczki Gergő hét méterről, középről gólra váltotta (1–1)!

A folytatásban a kecskeméti kapu előtt akadtak veszélyesebb szituációk, amit védelmi hibáknak is köszönhettek a piros-kékek. Hol Gresó Mátyás startolt rá egy röviden hazatett labdára, máskor Nagy Barnabás lódult meg egy labdaszerzéssel. Egy igazi befejező csatár azonban továbbra is hiányzott a Szpariból. Tímár Krisztián orvosolta a problémát, a 61. percben beállt Novák Csanád, aki röviddel ezután betalált: a támadó kitűnő labdát kapott Kovácsréti Márktól, majd – talán némi szerencsével – kicselezte Varga Bencét és közelről a kapu bal oldalába gurított (2–1).

Az NB I.-es riválisnak erősítenie kellett, amit cserékkel és a tempóváltással próbált véghez vinni. A helyzetek azonban így sem jöttek, ellenben megnyílt az út a nyíregyházi kontrák előtt. Az utolsó percekre csapkodóvá vált a játék, ami a Spartacusnak kedvezett.

A nyíregyházi csapat kontrollálta a végjátékot is, így túlzás nélkül írhatjuk, hogy eltüntette az osztálykülönbséget! A Nyíregyháza Spartacus története során először és a mostani kiírásban egyedüli alsóbb osztályú csapatként bejutott a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé!

A Szpari a Kisvárdához, a Ferencvároshoz és a Pakshoz csatlakozott. Még csütörtök éjjel kiderült, hogy a nyíregyháziak a Ferencvárost fogadják az elődöntőben.

Labdarúgás: Magyar Kupa, negyeddöntő

Nyíregyháza Spartacus–Kecskeméti TE 2–1 (1–1)

Balmazújváros, Balmazújvárosi Városi Sportpálya, 800 néző. v.: Pintér Cs. (Kóbor, Vígh-Tarsonyi).

Nyíregyháza: Fejér – Baki, Alaxai, Gengeliczki – Farkas B., Kesztyűs, Sigér Á., Nagy B. – Kovácsréti (Vida K., 85.), Géresi (Beke, 70.), Gresó (Novák Cs., 61.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Kecskemét: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Iyinbor (Szendrei, 79.) – Szűcs K. (Meszhi, 33.), Vágó, Zsótér (Pálinkás, 71.), Zeke (Leoni, 79.) – Májer M. (Nagy O., 79.) – Lukács D., Horváth K. Vezetőedző: Szabó István.

Gól: Gengeliczki (44.), Novák (69.), illetve Sigér Á. (42. – öngól).