Múlt vasárnap folytatódott az Országos Vízilabda Bajnokság az A2 osztály B csoportjában. A középszakasz soron következő fordulójának házigazdája az Angyalföldi Sportiskola DSE volt, akik Budapesten a III. kerületi TVE 25-ös medencéjében fogadták az AQUA SE korosztályos csapatait. Az U16-osok (serdülők) magabiztosan nyertek, az U14-esek (gyermek) szoros mérkőzésen vesztettek, az U18-asok (ifjúsági) sok gólos mérkőzésen maradtak alul.

- A serdülő mérkőzés úgy alakult ahogy elterveztük. Az alapszakaszban már találkoztunk az ASI-val így tudtuk mire számíthattunk. Végig vezettünk és a védekezésünk nagyon jó volt. Az ifi mérkőzésen az első két negyedben nagyon kevés volt a mozgás a támadásaink során és sok volt a rossz passzunk, védekezésnél a nagyobb testfelépítéssel rendelkező hazaiak átgázoltak rajtunk. Radóczi Barnabás jó mozgásaival és góljaival jöttünk egy kicsit fentebb, azonban az első félidei sok hiba miatt nem volt esélyünk a Vasas neveléssel teletűzdelt hazai csapattal szemben. – mondta Hatvani Péter az AQUA SE vízilabda szakedzője.

A gyermek csapat szoros mérkőzésen maradt alul úgy, hogy a harmadik negyed elején még vezetett, de ezt követően sok lövést hibázott a csapat, és fordítani tudott az ASI. A mérkőzést Éder Zsolt, az AQUA SE korosztályos edzője így értékelte:

- A középszakaszban másodszor fordult elő, hogy hiányos csapattal voltunk kénytelenek szerepelni. Az Országos Diákolimpián, Egerben szerepelt a csapat egy része. Akik viszont vízbe szálltak az ASI ellen nagyszerűen helytálltak. Néhány hónappal ezelőtt hazai pályán simán kikaptunk, most idegenben nagyon szoros derbit játszottunk. A fontos pillanatban – a harmadik negyed végén – az egyenlítésért játszhattunk egy előnyt, de sajnos elhibáztuk, és az ellentámadásból akciógólt kaptunk, így kettőre nőtt a hátrányunk, amit nem sikerült ledolgoznunk az utolsó negyedben. A döntő pillanatban higgadtabb volt az ellenfél, szerintem ennyi döntött. Gratulálok a fiúknak! – mondta Éder Zsolt a gyermek csapat edzője



Eredmények:

Serdülő (U16):

Angyalföldi Sportiskola DSE – AQUA SE 7-15 (1-5,1-6,2-3,3-1)

Gólok: Székely Á. 4, Tolnai D. 4, Dorogi L. 2, Tilki D. 2, Virág Bo., Varga S., Kóth Á.

Gyermek (U14):

Angyalföldi Sportiskola DSE - AQUA SE 9 - 7 (3-3,1-1,3-1,2-2)

Gólok: Himics P. 2. Kusnyér Á. 2, Rácz B., Tilki D., Jávor E.

Ifjúsági (U18):

Angyalföldi Sportiskola DSE – AQUA SE 25-11 (4-1,7-1,7-3,6-6)

Gólok: Radóczi B. 5, Székely Á. 3, Pelle L. 2, Pettendi Sz.

Hazai környezetben fogadta soron következő ellenfeleit az AQUA SE Nyíregyháza U15-ös vízilabda csapata az Észak-keleti Területi Gyermek I. (U15) bajnokság középszakaszának felső házas mérkőzésein. Ezúttal mindkét ellenfelünk előrébb rangsorolt együttes volt: a PannErgy-MVLC-Miskolc, és a Cívis Póló VSE. A Miskolc könnyebben, a Debrecen nehezen, de hozta a papírformát. Az AQUA a két vereség ellenére is nagyot lépett előre.

- A listavezető, és eddig veretlen Miskolc elleni mérkőzés megmutatta a további előrelépés lehetőségeit. Úgy kezdtük a mérkőzést, hogy – forma 1-es szóhasználattal élve – lefulladt az autónk a rajtnál, és mire felvettük a meccs ritmusát, már jelentős előnyben volt az ellenfél. A második félidőben jobban játszottunk, de ez is csak a tisztes vereséghez volt elegendő. A következő mérkőzésen az első sípszótól kezdve jól játszottunk az országos A1-ben szereplő Cívis Póló VSE ellen. Kellő harciassággal, nagy iramot diktálva játszottunk. Ebből egy nagyon izgalmas, közönség-szórakoztató mérkőzés alakult ki. Bár a meccset végül elvesztettük, megmutattuk, hogy nem volt hiábavaló az elvégzett munka. Jól alkalmaztuk a zónavédekezést, erőnléttel is jól bírtuk, viszont a kiharcolt előnyeinket nem tudtuk gólra váltani. Sok hasonló iramú meccsre van szükségünk a további fejlődéshez. Gratulálok a csapatnak! -mondta Éder Zsolt a gyermek csapat edzője

Eredmények:

AQUA SE Nyíregyháza – PannErgy-MVLC-Miskolc 4 – 13 (0-6, 0-3, 1-1, 3-3)

Góllövők: Himics P. 2, Simon D., Kriston M.

AQUA SE Nyíregyháza – Cívis Póló VSE 5 – 8 (1-1, 2-2, 1-2, 1-3)

Góllövők: Tégel Á., Maczkó M., Himics P., Simon D., Tilki D.