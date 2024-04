A múlt szombati bajnoki mérkőzést követően nincs megállás, ugyan a bajnokság szünetel, de a Kisvárda Master Good SE hét válogatott játékosára igencsak hosszú és zsúfolt időszak vár.

Ami a magyar nemzeti együttest illeti, Golovin Vlagyimir tizennyolcas kerete Győrben készül, soraiban a balátlövő, Juhász Grétával. A magyar csapat az Európa Kupában csütörtökön a norvégoknál vendégszerepel, ezt követően pedig szombaton az osztrákokat fogadja az Audi-arénában. A legnagyobb feladat azonban csak ezután következik Juhász Grétáék számára, hiszen április 11. és 14. között Debrecenben Kamerun, Svédország és Japán társaságában küzdhetnek az olimpiai részvételért. A tornáról két válogatott kvalifikálhat a párizsi játékokra.

Válogatottunkkal egy csoportban szerepel Japán, amelynek tagja a Kisvárda jobbszélsője, Akijama Nacumi is. Az ázsiai szigetország nemzeti csapata vasárnapig Dániában, ezt követően pedig Debrecenben készül az olimpiai selejtezőtornára.

Jövő hétvégén szintén a párizsi repülőjegyért száll harcba a szlovén válogatott is, melynek tagja a rétközieket erősítő Erin Novak, Dragan Adzsic együttese hétfőn találkozott Celjében. Erinék a németországi Neu-Ulmban a házigazda német válogatott mellett Montenegró és Paraguay ellenében biztosíthatják olimpiai részvételüket. Előtte azonban két Európa-bajnoki selejtező vár rájuk, csütörtökön Lettország ellen idegenben, vasárnap pedig Olaszország ellen hazai pályán játszanak.

Szintén Európa-bajnoki selejtezőn lép pályára a csapat észak-macedón játékosa, Ivana Djatevszka. Észak-Macedónia szerdán Azerbajdzsán vendége lesz, vasárnap pedig hazai pályán Litvánia ellen zárja a sorozatot.

A junior válogatott a balatonboglári NEKA bázison edzőtáborozik, Kisvárdáról hárman, Gém Léna, Kovalcsik Bianka és Szabó Lili kapott meghívót az összetartásra. A mieink tornagyőzelemmel zárták a legutóbbi összetartásukat, heti programjukban ezúttal „csak” két mérkőzés került be, csütörtökön Románia, szombaton pedig Spanyolország korosztályosaival mérkőznek meg. A Szilágyi Zoltán szövetségi edző vezette válogatott június második felében junior-világbajnokságon szerepel majd Észak-Macedóniában, ami egyben a korosztály utolsó utánpótlás-világversenye lesz. A csapat jó előjelekkel várja a kezdést, ugyanis ifjúsági és junior Eb-győztes, ifi vb-harmadik, így várhatóan a nyári viadalon is odaérhet a legjobbak közé.