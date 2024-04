Hétközi kupasikerrel folytatódott a Nyíregyháza Spartacus diadalmenete! Mint ismert, a csapat hónapok óta első helyen áll az NB II.-ben, s legutóbb a Magyar Kupában is nagy bravúrt ért el az élvonalbeli Kecskemét kiejtésével (2–1). A szezon végéhez közeledve talán most már az a szakmai stáb egyik legnagyobb feladata, hogy a „földön tartsa” a játékosokat, megőrizze mindenkiben azt a tüzet és koncentrációt, ami idáig jellemezte a társaságot.

– Természetesen odafigyelünk erre is, de mindenki tudja a feladatát, és hogy miért dolgozunk – szögezte le a Szpari vezetőedzője, Tímár Krisztián. – Mentálisan nagy lökést ad a csatnak, hogy jó játékkal legyőztünk egy NB I.-es gárdát. Jó csapat a Kecskemét, szinte a legerősebb felállásában jött, és az is bizakodásra ad okot, hogy nekünk voltak hiányzóink a kezdőcsapatból is.

– A bajnokságban viszont folyamatosan jönnek az új feladatok – tette hozzá a tréner. – A Pécs elleni más mérkőzés lesz, mint a kupameccs volt. A tavasz az őszi játékunkhoz képest más focit követel. Sokkal inkább visszaállnak az ellenfelek védekezni, sok türelemre, gyorsabb és jobb labdajáratásra van szükségünk, hogy ezt feltörjük. Ezzel szemben például a Kecskemét próbált focizni, így nekünk is sokkal több területünk volt, ugyanakkor az NB II.-ben nem rúgják át minden alkalommal a letámadásunkat. Mindkét stílusra fel vagyunk készülve.

Minden bizonnyal a Pécs is a „behúzódó” taktikát választja hétfő estére. Mátyus János csapata december 10-én nyert bajnokit legutóbb, azóta háromszor döntetlent játszott és ötször kikapott, jelenleg a kiesést jelentő 15. pozícióban áll. A Baranya vármegyeiek szerezték idáig a legkevesebb gólt a bajnokságban (14), ám csak négy csapat – köztük a Nyíregyháza – kapott kevesebb találatot (26). Ezeket a mutatókat látva azt gondolhatjuk, hogy csak a Szparin múlik, szerez-e gólt és milyen gyorsan dönti el a meccset.

– Jó lenne, ha ilyen könnyű volna, hogy csak rajtunk múlik – reagált a felvetésre a mester. – Erős a Pécs kezdőcsapata, nagyjából azok alkotják, akik az előző idényben, annak is főleg az első felében kifejezetten jól játszottak. Azóta több edzőcsere volt náluk, a keretük összességében fiatalabb lett. Főleg védekezésre építenek, amit nem könnyű feltörni. Nem egyszerű a feladatunk, de felpörgünk a meccsre és mindent megteszünk annak érdekében, hogy hazai pályán miénk legyen a három pont.

Az összecsapást hétfőn 20 órakor élőben közvetíti az M4 Sport.