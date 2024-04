Mint arról szerda este beszámoltunk, a Fatum-Nyíregyháza megnyerte az UTE elleni három nyert mérkőzésig tartó párharc első mérkőzést az ötödik helyért. A találkozó után így értékelte csapata teljesítményét a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője, Adian Chylinski.

– Volt egy hosszabb szünet, így tudtunk gyakorolni, és készülni a mai találkozóra, és bár ennek a munkának csak a felét láttam viszont, így is sikerült győznünk. Hullámzó volt a játék, de a harmadik szettől stabilabbak lettünk, javult a támadásunk és a blokkjaink is hatékonyabbak voltak. Ez volt a kulcs a mai meccsen. Örülünk a sikernek, megvan az előny.

A párharc második mérkőzést jövő szerdán Budapesten rendezik.

A csapathoz kapcsolódó hír, hogy szerződést hosszabbított Alessandro Chiappinivel a Magyar Röplabda Szövetség. Női válogatottunk olasz szövetségi kapitánya 2+1 évre írt alá, munkáját másodedzőként továbbra is a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője, Adrian Chylinski segíti. Válogatottunk május elején Telkiben kezdi meg felkészülését az Európa Liga-sorozatra, valamint az augusztusi Eb-selejtezőkre. Nemzeti csapatunk keretébe ezúttal is meghívást kapott Tóth Fruzsina és Lászlop Alexandra.