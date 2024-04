Múlt vasárnap mindkét vármegyei gárdánk gól nélküli döntetlent játszott, a Kisvárda tartalék csapata a Putnok ellen, míg a Sényő FC Selyem-Ber gárdája Tiszafüred ellen szerzett egy pontot. Alighanem a Sényő mestere, Nagy Sándor lehetett elégedetlenebb, hiszen csapata ismét büntetőt hibázott az alsóházi derbin. Gerliczki Máté viszont azt emelte ki mérkőzés utáni nyilatkozatában, hogy rég nem látott színvonalú mérkőzést hozott az első félidei játékuk a listavezető ellen. Nos a Kisvárda II.-re vasárnap ismét rangadó vár, mégpedig elcsépelt közhellyel élve szomszédvári rangadó Cigándon.

A két gárda huszonnégy fordulót követően egyaránt dobogós helyen áll, a vendégek a listavezetővel azonos pontszámmal a másodikok, míg a házigazdák három ponttal kevesebbet gyűjtve, negyvenhét egységgel a dobogó legalsó fokáról várják az összecsapást. Fordított felállásban a Kisvárda 3–1-es sikerével ért véget a találkozó, így bizonyára fűti a visszavágás vágya Igor Bogdanovics együttesét. Érdekesség, hogy októberben a második kisvárdai találatot az a Nyikita Honcsar szerezte, aki azóta a borsodiakat erősíti.

– Ismét egy jó csapattal találkozunk, a két település közelsége miatt régiós rangadónak is nevezhetjük a mérkőzést. Különböző okok miatt több hiányzók is lesz ezúttal, ettől függetlenül reménykedünk a győzelemben – mondta Gerliczki Máté, a Kisvárda II. edzője, aki azt is elmondta, hogy annak ellenére, hogy a Cigánd újonc az osztályban, nem tartja meglepetésnek eddigi szereplésüket, mert véleménye szerint nagyon jó játékosállománnyal rendelkeznek és tudatos, jó futballt játszanak.

– Ismerjük őket, többször is játszottunk velük edzőmérkőzést, így azt gondolom, hogy egyik fél sem tud nagy meglepetést szerezni a másiknak – tette még hozzá.

Az öt meccses hazai szériáját a DVTK második számú csapat ellen folytatja a Sényő FC Selyem-Ber.

– Természetesen mint mindig, ezúttal is a három pont begyűjtésére készülünk, szeretnénk megszerezni idei első hazai győzelmünket – szögezte le határozottan Nagy Sándor. – A második számú számú csapatok ellen nehéz felkészülni, hiszen nem lehet tudni előre, hogy az első számú csapatukból lesz-e és ha igen hány visszajátszó. Egyébként iskolázott játékot játszanak az akadémiájukon nevelkedő tehetséges fiatalok – zárta Nagy Sándor.

Labdarúgás: NB III.

Északkeleti csoport, 25. forduló

Sényő FC Selyem-Ber–DVTK II., Sényő, v.: Török (Juhász, Gergely), Cigánd–Kisvárda II., Cigánd, v.: Farkas (Tőkés, Bőhm) mindkettő 17.

További mérkőzések: DVSC II.–Újpest II. (11), Gyöngyös–Tiszafüred, Putnok–DEAC, Eger–REAC, Tiszaújváros–Hatvan, Karcag–Salgótarján (mind 17)