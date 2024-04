Vasárnap hazai medencében ugrottak vízbe az Országos Vízilabda Bajnokság A2 osztály B csoportjában az AQUA SE Nyíregyháza játékosai. Az U14-es és az U16-os csapat győzelemmel örvendeztette meg a szurkolókat, az U18-as csapat vereséggel zárt.

Az AQUA SE U16-os csapata nyitotta a mérkőzések sorát. Esélyeshez méltóan kezdett az együttes, a végére kicsit kiengedve is biztosan hozta a kötelező győzelmet. Az U18-as csapat vereséget szenvedett. A döntő pillanatokban határozottabb volt az ellenfél, pedig lett volna esély egy szoros végjátékra.

- A serdülő meccset jól kezdtük és hamar elléptünk a vendégektől, a végére saját magunknak nehezítettük meg a mérkőzést. Ebben az erős csoportban, ahol vagyunk nem szabad megnyugodnunk a biztos vezetés tudatában sem és végig koncentrálnunk kell. Az ifi mérkőzést jól kezdtük és ezzel megleptük az ellenfelünket. A végére elfogyott az erő és a döntő szituációkban higgadtabbnak kell lennünk. Nincs olyan, hogy vesztett állás. Egy percig sem szabad feladni semmit sem. Minden összecsapás a fejlődésünket szolgálja még akkor is, ha nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, mert az ellenfél nagyobb vagy gyorsabban úszik. Képesek vagyunk bravúrokra és ennek tudatában kell lejátszani a hátralévő mérkőzéseinket. – mondta Hatvani Péter az AQUA SE vízilabda szakedzője.

Az AQUA SE U14-es csapata következett. Nagyon összeszedett, fegyelmezett és főleg eredményes játékkal valósággal kiütötte ellenfelét a gyermek csapat. A mérkőzéssel kapcsolatban Éder Zsolt edző így értékelt:

- Nagyon készültünk erre a meccsre, győzni akartunk! Látva a fiúk elszántságát, az edzéseken végzett munkát, emlékezve első budapesti találkozónkra, ahol vesztett állásból fordítva nyertünk az Oázis ellen, magabiztos győzelemre számítottam. Most nagyszerűen játszottunk, szinte maradéktalanul betartották a fiúk a megbeszélteket, minden fontos taktikai megoldásunk működött, így nem is maradt el a biztos győzelem. A játék képe alapján a gólkülönbség sem túlzó. Gratulálok a fiúknak!



Eredmények:

Serdülő (U16):

AQUA SE Nyíregyháza - OÁZIS Sport Club 9 – 7 (4-1, 1-0, 1-2, 3-4)

Gólok: Dorogi L. 4, Székely Á. 2, Virág Bence, Koi G., Virág Botond

Gyermek (U14):

AQUA SE Nyíregyháza - OÁZIS Sport Club 18 – 7 (5-1, 5-2, 2-1, 6-3)

Góllövő: Maczkó M. 5, Simon D. 3, Jávor E. 3, Tilki D. 2, Tégel 2, Docsa S., Kusnyér Á., Himics P.

Ifjúsági (U18):

AQUA SE Nyíregyháza - OÁZIS Sport Club 9 – 17 (2-2, 0-4, 6-5, 1-6)

Gólok: Székely Á. 4, Pelle L., Pettendi Sz., Radóczi B., Galambvári G., Virág Botond