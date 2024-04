Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good kedd este hazai pályán legyőzte az MTK-t a MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében és ezzel a legjobb négy közé jutott. A lefújás után így értékelte csapata teljesítményét Feczkó Tamás, a Kisvárda vezetőedzője.

– A bajnokságban nem úgy sikerülnek a mérkőzések, ahogy azt elvárjuk magunktól. Ezért nagyon fontos volt ez a siker, mert ezzel kicsit törlesztettünk adósságunkból a kilátogató szurkolók és a klub alkalmazottai felé is. Igazi kupameccs volt, egy nagyon jó csapat ellen sikerült kivívnunk a továbbjutást. Az MTK 2-0 után fel tudott állni, de mi is megmutattuk mentális erőnket azzal, hogy az utolsó pillanatokban megszereztük a győztes gólt.

A csapat játékosa, Lippai Tibor pedig így vélekedett.

– Érdekes mérkőzés volt, az első félidőben jól játszottunk, 2-0-ra vezettünk, aztán kaptunk egy gólt, amit nem adtak meg. Fordulás után a kelleténél picit jobban magunkra húztuk az MTK, így vissza tudtak jönni a meccsbe, szerencsére azonban a végén volt még benne egy fordulat. Ez a csapat mentális erejét is mutatja és most szerencsénk is volt. Ezzel talán valamit vissza tudtunk adni szurkolóinknak – fogalmazott a lefújás után Lippai Tibor, a Kisvárda játékosa.

További hat együttes küzd még a legjobb négy közé kerülésért, a Vasas–Paks és a DVTK–Ferencváros találkozókat szerdán játsszák, míg a Nyíregyháza Spartacus–Kecskemét mérkőzést csütörtökön rendezik.