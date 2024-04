A másodosztályú labdarúgó-bajnokság huszonnyolcadik fordulójában a listavezető Nyíregyháza Spartacus FC a nyolcadik helyezett Kazincbarcikához látogatott. Nagy elánnal vetette bele magát a mérkőzésbe a házigazda, minek eredményeképpen az első komolyabb helyzet is a sárga-kék szerelésben futballozó vendéglátó előtt adódott. Egy szabadrúgást követően Kártik Bálint elé került a játékszer, akinek bombaerős lövését Nagy Barnabás blokkolta.

A mezőnyjáték dominált

Nyílt sisakkal próbálkozott mindkét gárda, amit jól szemléltetett az a tény, hogy szögletet, szöglet követett. Az előzetes várakozásoknak megfelelően jó iramú küzdelem zajlott a pályán, és a lelátón egyaránt, hiszen szinte teljesen megtelt a Kolorcity Aréna. A harminckettedik percben aztán megtörte a Szpari a hazaiak lendületét, Beke Péter lövését előszőr még hatalmas bravúrral hárította Tóth Balázs, de a kipattanó visszakerült a csatár elé, aki másodjára már nem hibázott, ezzel megszerezve a vezetést a szabolcsi gárda számára. A játékrész folytatásában nagyrészt újfent a mezőnyben gyűrték egymást a felek, több gól már nem esett, így vendég előnnyel vonulhattak a csapatok pihenőre.

Hatalmas nyíregyházi helyzettel kezdődött a második felvonás, Kovácsréti Márk szöglete után Temesvári Attila fejelt a felső lécre. A vendég alakulat próbált minél hamarabb pontot tenni az összecsapás végére, az ötvenhetedik percben Beke előtt adódott ismét ajtó-ablak ziccer, ám a lövését Süttő Attila vágta ki a gólvonalról. A játékrész derekán hármat is változtatott a Barcika mestere, Kurdics Levente pedig szinte azonnal helyzetbe is került, Dala Martin azonban hárított. Néhány perccel később újfent a hazaiak előtt adódott lehetőség, Kotula Máté ívelt középre, Heil Valter fejesénél Dala a saját testi épségét sem kímélve védett hatalmasat, amibe kissé bele is sérült. Sajnos ápolás miatt két perccel később is állni kényszerült a játék, miután két barcikai labdarúgó, Varga József és Szabó Balázs futott össze, előbbit mentőautó szállította el.

Kissé paprikás hangulatban kezdődött meg a találkozó utolsó negyedórája, a vendéglátó vezetőedzője előbb sárga, majd piros lapot reklamált ki magának, miközben a csereként beálló Novák Csanád lezárhatta volna a meccset, ám Tóth bravúrral szedte le a lábáról a játékszert. A Szpari végül kibekkelte az utolsó perceket, így a Kazincbarcika otthonából is elhozta a három pontot.

Labdarúgás: NB II., 28. forduló

Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC 0–1 (0–1)

Kazincbarcika,Kolorcity Aréna, v.: Hanyecz (Vrbovszki, Dobos).

Kazincbarcika: Tóth B. – Ternován(Ádám 60.), Heil, Süttő, Kotula – Varga J.(Dobozi 79.) – Pinte P., Csatári, Kártik (Szabó 60.), Pekár L.(Kurdics 60.) – Pethő B. Vezetőedző: Csábi József.

Nyíregyháza: Dala - Baki, Alaxai, Temesvári, Sigér, Kesztyűs, Nagy D., Nagy B., Gresó(Vida 74.), Beke (Novák 67.), Kovácsréti. Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gól: Beke (32.).