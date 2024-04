Alakul, formálódik a Fatum-Nyíregyháza következő szezonbeli kerete, miután szerdán a csapatkapitány, Tóth Fruzsina újabb két évre kötelezte el magát, pénteken a csapat hivatalos honlapja újabb két hosszabbítóról számolt be.

A vezetése folyamatosan egyeztetett az elmúlt hónapokban a játékosokkal és a szakmai stáb tagjaival is. Eldőlt, hogy a következő szezonban is Adrian Chylinski irányítja a szakmai munkát. Az is eldőlt, hogy Lászlop Alexandra is marad a Fatum-Nyíregyházánál. A válogatott center részben a szakmai stáb miatt is döntött úgy, hogy újabb két éves szerződést ír alá csapatunknál – írja a fatumnyiregyhaza.hu.

– Úgy érzem, a következő szezon lesz az, amikor minden apró darab a helyére kerül. Adrian mellett folyamatosan fejlődhetünk, neki a röplabda az élete, és nagyon szeretne bizonyítani, sokat dolgozik az edzéseken kívül is. Ráadásul megvannak a nemzetközi kapcsolatai, ami segíthet a megfelelő légiósok kiválasztásában. Természetesen az is a hosszabbítás mellett szólt, hogy megszerettem Nyíregyházát, a klubot, 2018-ban érkeztem ide, jól érzem magam, így nem volt nehéz döntés, hogy maradok – mondta Lászlop Alexandra.

A játékos a bajnokság hajrájában egy fáradásos törés miatt nem állhatott a csapat rendelkezésére, de a jövő héttől újra edzésbe áll – a válogatott tagjaként.

– Hétfőn voltam orvosi vizsgálaton, és minden rendben van a lábammal, így hivatalosan is meggyógyultam! Óvatosan kell majd terhelnem, és mivel sokat hagytam ki, így fizikálisan van lemaradásom, de ezt egyeztettük is a válogatottal. Nagyon hiányzik már a labda, várom az edzéseket, hogy újra pályán lehessek – tette hozzá Lászlop Alexandra.