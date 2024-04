Vasárnap ismét hazai medencében ugrottak vízbe az Országos Vízilabda Bajnokság A2 osztály B csoportjában az AQUA SE Nyíregyháza játékosai. Ezúttal a Tatabányai VSE volt a vendég. Az U14-es gyermek csapat szoros csatában, izgalmas mérkőzésen maradt alul 8-7-re, az U16-os, és U18-as csapatnak most nem volt esélye.

Az AQUA SE U16-os csapata kiegyenlített első negyed után nem találta az ellenszerét a tatabányai rohamoknak, így a mai nap fejet kellett hajtaniuk az erőteljes vendégek előtt. Az U18-as csapat nagyarányú vereséget szenvedett a dinamikusan játszó tatabányaiak ellen. A két csapat nem volt egy súlycsoportban a mai napon. Minderről Hatvani Péter az AQUA SE vízilabda szakedzője így nyilatkozott:

- A vasárnap üde színfoltja az volt, hogy Rudik Zsombor több mint fél év kényszerszünet után ismét medencébe ugrott és mérkőzést tudott játszani, valamint még gólt is szerzett. Most nem volt ellenszer a Tatabánya ellen egyik mérkőzésen sem. Még kettő mérkőzésünk van az Országos Bajnokságban, hétvégén utazunk Budapestre az OSC II csapatához, május 12-én pedig jön a Sopron elleni hazai összecsapás. Fáradunk, de megyünk tovább – mondta Hatvani Péter az AQUA SE vízilabda szakedzője.

Az AQUA SE U14-es csapata joggal készült magabiztosan a mérkőzésre (Tatabányán sikerült a bravúr: győzelem büntetőkkel). Most színvonalas, fej-fej melletti küzdelemben, végül minimális vereséget szenvedett Éder Zsolt edző csapata, aki így értékelt:

- Nagy iramú, színvonalas mérkőzést játszottunk. Gratulálok mindkét csapatnak! Jól felkészült együttesek párharcát láthatta a közönség, ezért nem potyogtak a gólok. Óriási küzdelem, és őrült úszóverseny jellemezte a játékot. A győzelmünk két rövid perióduson úszott el: a harmadik negyedben 6-5-ös vezetésünknél egymás után kétszer is rossz döntést hoztunk emberelőnyben, így a 7-5 helyett egyenlíthetett az ellenfél 6-6-ra, majd a negyedik negyedben, döntetlennél, két durva - emberhátrányos - védekezési hibát vétettünk, amikkel el is ment a meccs. Örülök, hogy végre tudunk szoros meccseket játszani, még akkor is, ha most nem vagyok nagyon boldog a győzelem elmaradása miatt!

Eredmények:

Serdülő (U16):

AQUA SE Nyíregyháza-Tatabányai VSE 7–17 (2-3, 0-4, 3-5, 2-5)

Gólok: Koi G. 2, Székely Á. 2, Tilistyák B., Tolnai D., Rudik Zs.

Gyermek (U14):

AQUA SE Nyíregyháza-Tatabányai VSE 7–8 (2-3, 3-2, 1-1, 1-2)

Gólok: Simon D. 4, Maczkó M, Himics P., Tilki D.

Ifjúsági (U18):

AQUA SE Nyíregyháza-Tatabányai VSE 3–22 (1-6, 0-8, 0-3, 2-5)

Gólok: Virág Botond 2, Koi G.