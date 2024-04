A Hübner Nyíregyháza BS az alapszakasz első körének utolsó fordulójában, december 17-én kikapott a TF-Budapest vendégeként. Az volt a Cápák tizenegyedik veresége, ami után utolsó helyen állt a férfi kosárlabda NB I./B Piros-csoportjában. Noha az élvonalból kiesés után teljesen átalakult a csapat, senki sem ilyen szereplésre számított a másodosztályban. A feljutásért folytatott harc helyett azért kellett izgulnunk, nehogy újra osztályt váltson a csapat. Lefelé.

Az őszi szereplésnél tehát csak jobb jöhetett. Jött is!

A Blue Sharks a nagy lemaradást szépen lassan elkezdte ledolgozni, az első hat mérkőzését megnyerte 2024-ben, volt benne Pécs elleni siker és egy-egy negyven, valamint harmincnyolc pontos győzelem. A jó forma későbbre is megmaradt, egy-két botlást leszámítva végül nagyon magabiztosan szerepelt a gárda, 10 győzelem mellett csupán háromszor kapott ki a második félévben és a hetedik helyen bejutott a rájátszásba! Az alapszakasz második körében csak a tabella elején végzett két csapat, a Pécs és a MAFC nyert több meccset (11-11-et), mint a Nyíregyháza!

A mieink összességében a nyolcadik legtöbb pontot szerezték a bajnokságban, a hatodik legkevesebbet kapták és a hatodik legjobb pontkülönbséget érték el. Ezeket a mutatókat alaposan lehúzza az első félév, a másodikban ugyanis az ötödik legtöbb pontot szerezték és úgy kapták holtversenyben a harmadik legkevesebbet, hogy a második PVSK csak egy ponttal jobb ebben a mutatóban.

A vereségek közül hétszer is tíz ponton belül maradtak a Cápák, ellenben volt 40, 38 és 24 pontos győzelmük is. A második félévben háromszor dobtak 100 pont felett és csupán háromszor kaptak 90 felett.

Kiemelkedő adat még, hogy az egész bajnokságban a nyíregyháziak értékesítették az ötödik legtöbb hárompontost, valamint lepattanózásban is ötödikek, a támadópattanókat tekintve pedig a harmadik legeredményesebbek.

Az egyéni mutatókat vizsgálva is számos nyíregyházi játékos nevével találkozunk. A decemberben érkezett Carlbe Ervin két-három „bemelegítő” mérkőzés után a csapat vezérévé vált. Az amerikai hátvéd az átlagait tekintve az egész mezőny ötödik legjobbja pontszerzésben (18.39), nyolcadik védőlepattanóban (5.08), hatodik dobás blokkolásban (0.77), tizedik labdaszerzésben (1.85), a statisztikai összértékmutatóban (VAL) ötödik (25.69).

Kitett magáért Tarján Izsák is, aki támadólepattózásban a második legjobb (3.92), az összes lepattanót (8.48) és a blokkolást (1.08) tekintve is ötödik. A Blue Sharks csapatkapitánya, Bus Iván gólpasszban jött be a tizedik helyre a vonatkozó ranglistán, míg a csapat fiatal kosarasa, a Piros-csoportba berobbanó Végső Bálint a 8. legtöbb időt töltötte a pályán (31.72 perc).

Végső összesen 27 perccel játszott többet, mint Bus, aki a nyíregyháziak legtöbb pontját dobta a bajnokságban (288). Itt meg kell jegyezni, hogy Ervin hátránnyal indult, hiszen csak 13 bajnoki meccsen lépett pályára a Blue Sharks színeiben. A legtöbb bedobott kettes Tarján Izsáké (94), ő hozta össze a legjobb dobószázalékot (63%) is azon játékosok közül, akik legalább tíz dobást értékesítettek a hárompontos vonalon belül. A center a Cápák legtöbb lepattanóját és blokkját jegyezte még emellett. Nagy Simon dobta a legtöbb triplát (47), méghozzá a legjobb százalékkal (10-nél több értékesített dobás). Az együttes legbiztosabb kezű büntetődobója Glatz Soma (78.9%). Labdaszerzésben Völgyi Marcell teljesített a legjobban csapaton belül (32), míg kiharcolt személyi hibában és gólpasszokban ugyancsak Bus végzett az élen.

Megállapíthatjuk tehát, hogy van mire építeni a folytatásban! Szükség is lesz a bravúrra, hiszen a Blue Sharks a negyeddöntőben a második helyen végzett MAFC-cal csatáznak. A párharc az egyik fél második győzelméig tart. A párviadal április 11-én kezdődik Budapesten, 14-én Nyíregyházán találkoznak a felek, ha szükség lesz a mindent eldöntő harmadik mérkőzésre, azt újra a fővárosban rendezik. A rájátszás nyolc csapata a negyeddöntő után is folytatja bajnoki szereplését: a győztesek az elődöntőt, a vesztesek a helyosztókat játszanak.

Kosárlabda: Blue Sharks-statisztikák

A csapat legjobbjai

Legtöbb mérkőzés: Bus Iván, Nagy Simon, Bonifert Bendegúz, Szobi Dániel 26-26

Legtöbbször a kezdőcsapat tagja: Bus Iván, Végső Bálint 25-25

Legtöbb játszott perc: Végső Bálint (793)

Legtöbb dobott pont: Bus Iván (288)

Legtöbb bedobott kétpontos: Tarján Izsák (94)

Legtöbb bedobott hárompontos: Nagy Simon (47)

Legtöbb bedobott büntető: Bus Iván (70)

Legtöbb lepattanó: Tarján Izsák (212)

Legtöbb szerzett labda: Völgyi Marcell (32)

Legtöbb kiharcolt fault: Bus Iván (95)

Legtöbb gólpassz: Bus Iván (131)

Legtöbb blokk: Tarján Izsák (27)

Egyéni szezoncsúcsok (a keret jelenlegi tagjai)

Legtöbb dobott pont egy meccsen: Carlbe Ervin 29 (2x), Tarján Izsák, Bonifert Bendegúz 27-27.

Legtöbb lepattanó egy meccsen: Tarján Izsák 16, 15 (2x), Carlbe Ervin 15.

Legtöbb gólpassz egy meccsen: Bus Iván, Carlbe Ervin 10-10, Geiger Bálint 9.

Legtöbb szerzett labda egy meccsen: Carlbe Ervin 5, Tarján Izsák, Völgyi Marcell, Geiger Bálint 4-4.

Legtöbb blokk egy meccsen: Tarján Izsák 4, Carlbe Ervin 3, Bonifert Bendegúz 2.

Legtöbb VAL egy meccsen: Carlbe Ervin 42, 40, Tarján Izsák 39 (2x), Völgyi Marcell 37, Bonifert Bendegúz 36.