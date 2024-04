A következő közel egy hónapra ismertté vált a Kisvárda Master Good programja. Azt korábban is tudtuk, hogy a szabolcsiak ezen a szombaton az Újpestet fogadják az NB I.-ben, most már az is hivatalos, hogy a Ferencvároshoz 20-án látogatnak, a Fehérvár FC-vel 28-án, 15.15-kor játszanak hazai pályán, míg a Puskás Akadémia vendégeként május 4-én lépnek pályára.

Mint ismert, a Magyar Kupa elődöntőjében vármegyénk két csapatának szurkolhatunk. A Kisvárda április 23-án, 20 órától Pakson küzd meg a fináléba jutásért, a Nyíregyháza Spartacus pedig egy nappal később, szerdán 20 órától játszik a Ferencvárossal, méghozzá a jelenlegi tervek szerint Balmazújvárosban.

Az M4 Sport a kupameccsen túl a Szpari további két mérkőzését tűzi képernyőre a következő hetekben. A Vasas elleni rangadó új időpontja emiatt április 20. (szombat, 12.30), ugyancsak Balmazújvárosban, az azt követő ajkai bajnokit pedig április 29-én, hétfőn 20 órakor játsszák le a felek.