A párizsi olimpia női kézilabda tizenkettes mezőnyébe már hatan kvalifikáltak. Franciaország házigazdaként, Dánia Európa-bajnokként, Dél-Korea Ázsia-bajnokként, Angola Afrika bajnokként, Brazília a Pánamerikai játékok győzteseként, míg Norvégia regnáló világbajnokként már korábban megváltotta jegyét az ötkarikás játékokra. A hat kiadó helyért csütörtöktől három helyszínen tizenkét csapat száll versenyben és helyszínenként két-két csapat lehet ott Párizsban. A Kisvárda Master Good SE három játékosa is reménykedhet a továbbjutásban, Juhász Gréta a magyar, Akijama Nacumi a japán, míg Erin Novak a szlovén válogatott tagjaként.

Március közepén Tatabányán a sírból visszahozva 12 év után olimpiai kvótát szerzett a magyar férfi kézilabda-válogatott. Csütörtökön a nőkön a sor, akik a debreceni Főnix Arénában kvalifikálhatják magukat a legrangosabb világeseményre. A mieink ellenfelei sorrendben csütörtökön Nagy-Britannia, pénteken Svédország, vasárnap pedig Japán lesznek. Az eredeti felállás szerint Kamerun lett volna nemzeti válogatottunk első ellenfele, az afrikaiak azonban jelezték a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnek, hogy nem tudják megoldani női válogatottjuk Magyarországra utaztatását, így távol maradnak a kvalifikációtól. Más afrikai csapat sem tudta átvenni az Afrika-bajnokság ezüstérmesének a helyét, így az IHF Végrehajtó Bizottsága szabályainak megfelelően szabadkártyát adhatott a selejtezőre, és az „Új piacok programjával” összhangban Nagy-Britannia női válogatottját kérte fel az indulásra, amely a felkérést elfogadta.

Nem lebecsülve a beugró csapat erejét, válogatottunknak az első mérkőzésen csak a két pont az elfogadható, így vélekedik erről a Kisvárda válogatott balátlövője is.

– Minden sportoló álma, hogy szerepelhessen az olimpián és ezért ha lehetősége adódik, minden meg is tesz. Nagy-Britanniának az ölébe hullott ez a lehetőség, ez biztosan motiválja őket. Nem esünk abban a hibába, hogy lebecsüljük őket, de ez nekünk egy kötelező győzelem kell, hogy legyen. Remek alkalom arra, hogy felvegyük a selejtező ritmusát, ráhangolódjunk a folytatásra – mondta Juhász Gréta, aki arra is kitért, hogy van még mit javítaniuk a játékukon.

– A norvégok ellen sok technikai hibánk volt, ezeket kell minimalizálnunk, valamint a védekezésünket kell stabilizálnunk – utalt a válogatott legutóbbi két Európakupa mérkőzésére.

A tornán vasárnap csapatársával Akijama Nacumival ezúttal egymás ellen lépnek pályára.

– A világbajnokság után hamar kiderült, hogy egy csoportba kerültünk, abban egyet értettük, hogy nehéz lesz, de sokat nem beszéltünk erről. Búcsúzásként sok szerencsét kívántunk egymásnak, abban maradtunk, hogy mindketten játszunk jól, de ne egymás ellen.

A Kisvárda japán jobbszélsője szerint a különleges stílusuk lehet a fő fegyverük, amellyel meglephetik európia riválisaikat.

– Más kézilabdát játszunk, mint debreceni ellenfeleink, sok mozgásos, gyors játékunkkal eredményesek lehetünk ellenük. Évek óta Magyarországon játszok, így sokat tudtam segíteni a többieknek. Sajnos az Ázsia bajnokságon nem tudtunk kvalifikálni, így ez az utolsó lehetőség számunk és szeretnénk élni vele – fogalmazott Akijam Nacumi, aki azt is elárulta, hogy jó kapcsolatot ápol Grétával, de a vasárnapi hatvan percre ezt félre teszik. Mint mondta, ellenfélként és nem ellenségként tekintenek egymásra.

Szlovénia a németországi Neu-Ulmban a házigazdák mellett Montenegró és Paraquay ellen szerezheti meg a párizsi repülőjegyet.

– Az, hogy sikeresen kvalifikáltuk magunkat az Európa-bajnokságra, mindenképpen ad némi plusz önbizalmat, amire nagy szükségünk lesz a kvalifikációs tornán. Azokon a mérkőzéseken néhány taktikai elképzelést is gyakoroltunk, a közelgő olimpiai selejtezők előjátékának tekintettük – fogalmazott a Kisvárda szlovén válogatottja, Novak Erin.

Történelmet szeretnénk írni, hiszen a szlovén női válogatott még soha nem járt olimpián. Erősségünk egyértelműen az összetartásunk, a csapatszellemünk és a hihetetlen vágyunk. Mind a négy csapat szeretne kijutni az olimpiára, de csak két hely van. Minden meccs nehéz lesz, de hiszek benne, hogy sikerülni fog – zárta Novak Erin.