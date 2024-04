Hétvégén folytatódott a pontvadászat az NB II-es bajnokság rájátszásában. Hölgyeknél a felsőházban a Vitka SE harmadik vereségét szenvedte el a rájátszásban, Németh Tibor együttese ezúttal Hatvanban maradt alul. Az alsóházban viszont szoros meccsen Salgótarjánból hozta el a két pontot az Újfehértó KSZSE. Férfianál a felsőházban egy gól döntött a vendégek Gödöllő javára Nyírbátorban, az alsóházban pedig a Kisvárda magabiztosan verte az asszonykórusáról és a színházáról híres Veresegyháza gárdáját.

NB II., Női Észak-Kelet felsőház

Hatvan–Vitka SE 37–34 (15–15)

Hatvan, 100 néző, v.: Bodnár, Dohány. Vitka SE: Bágyi – Lakatos 5, Kónya 2, Vass 3, Repák D. 7/4, Repák V. 6/1, Haraszti 9. Csere: Farkas (kapus), Balogh, Békés 2, Birta. Edző: Németh Tibor. Kiállítások: 8, illetve 8 perc. Hétméteresek: 15/8, illetve 8/5.

Németh Tibor: – Az egyenlő erők küzdelméből az a csapat került ki győztesen, amelyik kevesebbet hibázott.

További eredmények: Göd–Hajdúböszörmény, Dunakeszi–Miskolc 22–19 (10–8), Praktiker-Vác U21–Ungvár 33–29 (15–14).

A bajnokság állása



Forrás: mksz.hu

Alsóház

Salgótarján–Újfehértó KSZSE 24–25 (15–13)

Salgótarján, 50 néző, v.: Lipcsei, Serfőző. Újfehértó: Barta – Filek, Szabó F. Pál, Bernáth, Szabó Zs., Lengyel. Csere: Horváth (kapus), Papp, Gyuró, Hruska, Szalka. Edző: Kelemen Gréta. Kiállítások: 14, illetve 12 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 3/0.

Kelemen Gréta: – Az első húsz percben még a buszon ültünk, aztán megérkeztünk és átvettük a mérkőzés irányítását. Csapatként értékes két pontot szereztünk.

További eredmények: Heves–Eszterházy U21 31–20 (16–9), Mogyoród–DVSC U21 22–22 (10–13).

A bajnokság állása



Forrás: mksz.hu

Férfi Észak-Kelet, felsőház

Nyírbátor–Gödöllő 30–31 (12–18)

Nyírbátor, 50 néző, v.: Divéki, Paulovics. Nyírbátor: Gadnai – Albecz 4, Siket, Varga L. 1, Bor 3, Láng 1, Szedlacsek 5/1. Csere: Felföldi, Bulyáki (kapusok), Weibli 8, Beregi 4, Varga R., Lapos, Tamás 2, Mészáros 2. Edző: Tréki Tamás. Kiállítások: 14, illetve 14 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 7/6.

Tréki Tamás: – Az első félidőben túl nagy előnyt adtunk ellenfelünknek, amelyet aztán sikerült ledolgoznunk. Sajnos a végjátékban gyermeteg hibákat vétettünk, így pont nélkül maradtunk.

További eredmények: Hajdúböszörmény–Salgótarján 29–37 (15–19), Hajdúnánás–Vác 29–31 (12–13), Hajdúszoboszló–DVTK 17–34 (8–18).

A bajnokság állása



mksz.hu

Alsóház

Kisvárda–Veresegyháza 34–28 (16–9)

Kisvárda, 100 néző, v.: Fibec, Herbák. Kisvárda: Hostisóczki – Czeglédi 4, Csendes 7, Bod 5/1, Kertész, Jenei, Bottka 8. Csere: Simon (kapus), Kapdos, Kovács 1, Széles, Gyebnár, Nagy 2, Ragyák M. 1, Ruzsinszki 5. Játékos-edző: Simon András. Kiállítások: 6, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 3/3.

Simon András: – Hoztuk a kötelezőt. Amit felvázoltunk a srácoknak, azt fel is vitték a pályára. A második félidőben a fiataloké volt a főszerep, akik bizonyították, hogy helyük van a felnőttcsapatban. A biztos bennmaradás az NB II.-ben nem kényelmesít el bennünket, a hátralévő mérkőzéseinkre is tisztességesen felkészülünk, mert az összes megszerezhető pontot be szeretnénk gyűjteni. Gratulálok a csapatomnak.

További eredmény: Balmazújváros–Füzesabony 40–28.

A bajnokság állása