Edzők, sportemberek talán legkedveltebb panelmondata, hogy csak a következő feladatra koncentrálnak. A Nyíregyháza Spartacus és a Vasas FC esetében ez igaz is lehetett az elmúlt napokban, hiszen a két csapat számára valóban az NB II 29. fordulójának csúcsrangadója az időszak legfontosabb összecsapása, még úgy is, hogy a Szpari szerdán a klub történetének első Magyar Kupa-elődöntőjét játssza a Ferencváros ellen. Ugyanakkor nehéz lehetett nem továbbgondolni, mit is jelenthet a szombati győzelem.

A hónapok óta listavezető nyíregyháziak arra hajtottak, hogy a Győr után a másik nagy riválist is tíz ponttal leszakítsák és azzal már tényleg a bajnoki cím kapujába érjenek – Tímár Krisztián el is ismerte, hogy „nézegetik” a tabellát –, míg a fővárosiak az ETO-val szembeni pontkülönbség stabilizálása mellett nyílttá tették volna a harcot az első helyért.

Ilyen helyzetben a játéktudás mellett legalább olyan fontos a higgadtság és a tiszta fej. A Spartacus nőtt fel jobban a feladathoz! Nyolc perc mezőnyjáték után, gyönyörű nyíregyházi akció végén Nagy Dominik kihasználta csapata első helyzetét. A Vasas letámadással igyekezett felelni, ezzel némi labdabirtoklási fölényt kialakított, ám csupán egy-két pontatlan távoli lövésig jutott, vagy még addig sem, mert a hazai védők rendre szereltek. A vendégek agresszívabb harcmodora viszont több területet nyitott a Szpari támadásainak, Kovácsréti Márk két jobbos lövés után harmadszor már az erősebbik lábával próbálkozott, s szép találattal növelte az előnyt.

Ez végképp megfogta a Vasast, az első félidőben akár már a mérkőzést eldöntő gól is a levegőben lógott, ami ugyan nem érkezett még meg, Hidi M Sándor jogos kiállítása még nehezebb helyzetbe hozta Gera Zoltán együttesét.

A nemrég kinevezett mester változtatott is négyet a szünetben, mégsem ez, hanem a nyíregyháziak kényelmessége hozta vissza a meccsbe az angyalföldieket – a semmiből jött egy tizenegyes, amit az azt kiharcoló Berecz Zsombor értékesített.

Tímár Krisztián gárdája azonnal változtatott a felfogásán, aminek nagyon gyorsan meglett az eredménye, az újra kétgólos előny már elképzelhetetlenné tett, hogy a Szpari elbukja a rangadót (3–1). A nyíregyháziak magabiztosan őrizték a labdát, még lehetőségeket is kialakítottak, újabb gólra azonban nem volt szükség.

A Spartacus ezzel a sikerrel óriási lépést tett a feljutás felé, sőt a bajnoki cím is karnyújtásnyira van!

Labdarúgás: NB II, 29. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Vasas FC 3–1 (2–0)

Balmazújváros, v.: Berke (Horváth, Aradi).

Nyíregyháza: Dala – Baki, Alaxai, Gengeliczki – Farkas B., Kesztyűs (Sigér Á., 69.), Nagy D. (Tamás O., 82.), Nagy B. – Gresó (Vass P., 77.), Beke (Novák Cs., 77.), Kovácsréti (Oláh B., 82.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Vasas: Jova – Pávkovics (Ódor, a szünetben), Otigba, Baráth B. – Bakti (Girsik, 81.), Berecz, Hidi M. S., Urblík (Vida M., a szünetben), Doktorics – Tóth M. (Szalay Sz., a szünetben), Radó (Bukta, a szünetben). Vezetőedző: Gera Zoltán.

Gól: Nagy D. (9.), Kovácsréti (31.), Doktorics (65., öngól), illetve Berecz (62. – 11-esből)

Kiállítva: Hidi M. S. (40.).