A válogatottszünetet követően a hétvégén újra a klubkézilabdáé volt a főszerep. A Kisvárda-Master Good SE közel egy hónapos szünetet követően vasárnap délután a Győr vendégként folytatta bajnoki szereplését. Az már a találkozó elején látszott, hogy minden eladott labdát, pontatlan lövést kegyetlenül megbüntet a hazai csapat. Stine Oftedalék felállt fal ellen sem jöttek azonban zavarba. Annak ellenére, hogy Karnik Szabina és Mérai Maja is betalált és Mátéfi Dalma védte Ana Gros büntetőjét, folyamatosan nyílt az olló a két csapat között. Ezen Józsa Krisztián időkérése sem tudott segíteni, a tizenkettedik percre ki is alakult a tíz gólos különbség a Győr javára. Biztos vezetése tudatában visszavett a tempóból Per Johansson csapata, kevesebb lerohanás gólt lőtt, de a becserélt Nze Minko, De Paula páros kénye-kedve szerint szedte szét a kisvárdai falat. A kisvárdaiak elöl sem brillíroztak, nehézkesen, körülményesen szőtték támadásaikat, így sokszor passzívig játszottak és kényszerlövéseiket könnyedén hárította Solberg-Osthassel. Tisztában volt vele mindenki, hogy a két gárda nincs egy súlycsoportban és más célokért küzd, de a félidő végére kialakult tizenöt gólos különbség akkor is mellbevágó volt.

Fordulás után a klasszisokban bővelkedő Győr bevetette Szöllősi Schatzl Nadine-t, Emilie Hovdent és Rju Un Hi is játéklehetőséget kapott. Utóbbi nem is sokat teketóriázott, két találata mellett egy gólpasszt is kiosztott perceken belül. Szóval robogott tovább az győri gyors. A Kisvárdának csak villanásai voltak, Torda bravúrosan védte Kristiansen bombáját, a másik oldalon pedig Novak remekül verte meg Haugstedet, aki csak két perces büntetés árán tudta akadályozni a szlovén légióst. Ez azonban meg sem kottyant nekik, emberhátrányban is növelték előnyüket. Szűk negyedóra kellett ahhoz, meglegyen a közte húsz, Ana Gros szerezte a Győr harmincegyedik találatát. Voltak azért szép megmozdulásai a Kisvárdának is, élményszámba ment például Bucsi Lili talpról eleresztett lövése, de Szabó Lilit is jól megtalálták a falba, aki gólra is váltotta a remek passzt, aztán Gém Léna járt túl Sandra Toft eszén. Ennek ellenére a vendégek nem tudták elkerülni a nagy különbségű vereséget, azért öröm az ürömben, hogy szűkítették egy kicsit a különbséget a végére látványosan fékező házigazdák ellen. Ez azonban nem kisebbíti a Kisvárda érdemeit, akik 7-3-ra nyerték meg a mérkőzés utolsó tíz percét.

Győri Audi ETO KC–Kisvárda Master Good SE 38–21 (22–7)

Győr, Audi Aréna, 1379 néző, v.: Asztalos, Szalay. Győr: Solberg-Osthassel – Győri-Lukács 6, Gros 6/2, Brattset 5, Haugsted, V. Kristiansen 3, Oftedal 2. Csere: S. Toft (kapus), Fodor 3, Nze Minko 3, De Paula 6, Szöllősi Schatzl, Rju Un Hi 3, Hovden 1, Farkas J., Szár. Edző: Per Johansson. Kisvárda: Mátéfi – Akijama 1, Karnik 3, Bucsi 3/2, Szabó L. 1, Siska, Mérai 1. Csere: Leskóczi, Torda (kapusok), Juhász 4, Djatevszka 1, Kovalcsik B. 2, Novak 2/1, Gém 3, Makó. Edző: Józsa Krisztián.

A mérkőzés alakulása. 5. perc: 3-2, 9. p.: 9-2, 12. p.: 12-2, 21. p.: 16-5, 29. p.: 22-7, 36. p.: 27-9, 43. p.: 31-11, 49. p.: 35-14, 59. p.: 38-19.

Kiállítások: 4, illetve 0 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 6/5.

Mestermérleg

Per Johansson: – Fontos mérkőzés vár ránk a Bajnokok Ligájában, ezért ezt a találkozót a készülésnek, a gyakorlásnak szenteltük. Védekezésünk és támadásaink, különösen a gyors lerohanások az első félidőben különösen jól működött. A második félidő első negyedórájában tartottuk a színvonalat, aztán csökkent a koncentrációnk, amelyet ügyesen kihasznált a Kisvárda.

Józsa Krisztián: – Látszik, hogy top formában van a Győr, hiszen a szezon egyik legfontosabb mérkőzésére készül. Teljesen más tempót mentek, mint mi. Az első félidőben nem is termett nekünk sok babér, rengeteget hibáztunk, ezt pedig könyörtelenül kihasználták. A második félidőben mind támadásban, mind védekezésben láttam pozitívumokat, amelyekből tudunk építkezni a jövőben.