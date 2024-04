Április 28-án a Debreceni Extrémsport Park adott otthont a DEBEX x DSI BMX Cup C1-es nemzetközi kategóriás viadalnak. A rangos eseményen a BMX Freestyle sportág legjobbjai mutathatták meg tudásukat. A lebonyolítás a szokásoknak megfelelően zajlott, minden kategóriában 2x1 perces versenyköröket rendeztek, az elődöntőben mindkét versenykör számított és a kapott pontokat átlagolták. A döntőben viszont csak a legjobb kört vették figyelembe.

Magabiztos sikert aratott

Nos, a viadalt magabiztos teljesítménnyel nyerte meg a Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesületének kiválósága Ujváry Zoltán, aki nem mellesleg sikerével 200 UCI világranglista pontot is szerzett.

– Egy hollandiai edzőtábort követően vettem részt ezen a versenyen, amelyen egészen erős mezőny jött össze, hiszen a legjobb magyar bringások mellett német, szlovák és szlovén versenyzők is érkeztek – mondta el lapunk megkeresésére a nemzetközi ranglistán a legelőkelőbb helyen álló magyar BMX-es. – A selejtezőben még tartalékoltam, talán úgy fogalmaznék, hogy körülbelül 60%-ot adtam ki magamból, de így is az első helyen kvalifikáltam a fináléba. A döntőben minden úgy alakult, ahogyan terveztem, ez pedig végül magabiztos sikert eredményezett. Büszkeséggel tölt el, hogy zsinórban már a negyedik hazai C1-es versenyem nyertem, azért ez nem mindennapi.

Franciaország után Kína jön

Ami a folytatást illeti, vármegyénk kiválósága legközelebb a május 8. és 12. között rendezendő montpellier-i világkupán lesz érdekelt, amit a sanghaji olimpiai kvalifikációs verseny követ, ahol azonban a szövetség annak ellenére sem Zolit indítja, hogy a nyíregyházi klasszis a világranglista 27. helyén áll.

– Én is elutazom Kínába, de csak, mint tartalék – folytatta Ujváry. – Az olimpiai miatt elég foghíjas az idei szezon, így a május végi eszéki viadalra hangolok, a nyár nagy részét pedig felkészüléssel töltöm majd, ősszel lesz egy komoly verseny ugyancsak Kínában, arra akarok jó formába kerülni.

Persze mindeközben Nyíregyházán sem áll meg az élet, javában zajlik a város StreetParkjának felújítása, amely előreláthatólag júniusra lesz kész.

Komoly tervek Nyíregyházán

– Úgy a háromnegyede már készen van a pályának – zárta a beszélgetést a sportoló. – Lényegében már csak egyetlen olyan új elem van, amit be kell építeni. A régebbi elemeket felújítottuk és átrendeztük úgy, hogy az a jelenkor elvárásainka megfeleljen. Nem titok, hogy a saját dolgaim mellett szeretnék elkezdeni utánpótlás-neveléssel foglalkozni. Ami pozitívum, hogy már most vannak érdeklődők, így biztosra veszem, hogy nyolc-tíz srácot össze lehet verbuválni. A másik nagy álom az az, hogy egy napon komoly, akár nemzetközi versenyt rendezzünk idehaza, de persze ehhez nagyon sok plusz kellene. Jó lenne fellendíteni Nyíregyháza kerékpársportját és itt nem csak a BMX Freestyle, hanem az országúti és a hegyikerékpáros, sőt a mai trendeket elnézve a cyclo-cross szakágra is gondolok. Bízom benne, hogy az az út, amit most az NYKSE elkezdett, hamarosan kifizetődővé válik.