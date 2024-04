A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban szombaton hat mérkőzést rendeztek.

Csenger–Kótaj 3–3 (1–3)

Csenger, v.: Takács. Csenger: Szedlacsek G. – Nagy D. (Szedlacsek Á.), Osváth (Oláj), Nagy M., Csorvási, Jónás, Antal, Peterman, Gaál (Nyéki), Bence, Barcsay. Edző: Juhász Ferenc. Kótaj: Reszler (Csikós) – Sallai, Hangácsi (Illés), Nagy, Papp, Dencs, Bagoly, Boros, Csörgő, Szarka (Sárközi), Molnár (Kovács-Bodó). Edző: Seregi Mihály. Gól: Barcsay, Jónás, Peterman, illetve Molnár 2 (egyet 11-esből), Csörgő.

Juhász Ferenc: – Nagyon sajnálom a fiúkat, az első húsz percet leszámítva nagyon jól játszottunk. Ha a végén van egy kis szerencsénk, akár a győzelem is meglehetett volna. További sok sikert kívánok a Kótajnak!

Seregi Mihály: – A mérkőzés képe alapján a csengeri csapatnak nagyon sok helyzete volt, de ha a mérkőzés előtt kérdeznek és azt mondják, hogy 3-3 a vége, akkor kiegyezek ezzel az eredménnyel, de 0-3-ra vezettünk, így nagy hiányérzetem van. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy igazságos döntetlen született, gratulálok a fiúknak. További sok sikert a Csengernek!

Nyírmeggyes–Mándok 1–3 (1–0)

Nyírmeggyes, v.: Tomori. Nyírmeggyes: Vakarcs – Banga, Szabó, Nagy Zs., Török, Ács, Batizi Pócsi, Preg, Máté (Folytán, Farkas)), Nagy Z., Drabik (Kujbus). Edző: Siska Attila. Mándok: Lőrincz – Baksa (Juhász), Köblös, Koszta (Klárik), Holló (Oravecz), Jene (Bokor), Matyi, Jánvári, Cservenyák, Nagy (Gyüre), Budaházi. Edző: Kocsis János. Gól: Ács, illetve Holló, Bokor, Matyi.

Siska Attila: – Sajnos papírforma eredmény született, gratulálok a Mándoknak!

Kocsis János: – Visszafogott első félidőt produkáltunk, a másodikban viszont hatalmas fölényt alakítottunk ki és megérdemelten szereztük meg a három pontot.

Vásárosnamény–Mátészalka 0–5 (0–2)

Vásárosnamény, v.: Kondor. Vásárosnamény: Krizsanovszki – Géci, Berec, Szabó, Zán, Deskó (Danó), Kopor, Deák (Újvári), Balogh (Vass), Illés (Barta), Orosz. Edző: Piskóti Zsolt. Mátészalka: Szilágyi – Bodó G., Sárosi, Fenyőfalvi (Hudák), Kovács Á. (Kovács B.), Csáki, Gergely (Tóth), Magyari (Bakk), Bodó L., Fejes, Toldi. Edző: Makszim Gábor. Gól: Sárosi 2, Bodó L., Kovács Á., Toldi.

Piskóti Zsolt: – Sajnos erre a mérkőzésre nem lehetünk büszkék. Megyünk tovább.

Makszim Gábor: – Úgy gondolom, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. A fiúk kitettek magukért és megmutatták, hogy tudnak egymásért, a városért és a szurkolókért küzdeni. A csapat a győzelmet Fejes János nagypapájának emlékére ajánlja. További sok sikert kívánunk a hazai csapatnak!

Nyírbéltek–Nyírbátor 3–1 (1–0)

Nyírbéltek, v.: Makszim. Nyírbéltek: Ritli – Gyarmati, Ricsei, Boldizsár E. (Marozsán), Sőre, Nemes (Fleisz), Jónucz, Bányász (Kevert), Sidibe, Boldizsár G., Fischer. Edző: Gyarmati András. Nyírbátor: Borkó – Czerula (Varga), Szücs, Kun, Bakosi, Bakó, Nógrádi (Erdei), Tóth E., Terdik, Orosz, Tóth Sz. Játékos-edző: Erdei Zoltán. Gól: Szűcs (öngól), Sidibe 2, illetve Tóth Sz.

Gyarmati András: – Ahogy korábban említettem a beharangozóban is, hogy az a csapat fog nyerni, aki jobban akarja a győzelmet vagy jobban rá tud hangolódni, ez nekünk sikerült jobban és ezért tudtuk megnyerni a mérkőzést.

Erdei Zoltán: – Húsz percig tudtunk futballozni, megvoltak a helyzeteink is, utána pedig nincsenek rá szavak...

Újfehértó–Tarpa 0–0

Újfehértó, v.: Goneth. Újfehértó: Nagy M. – Barta (Varga J.), Mezei Béla, Angyal, Somogyi, Mezei Balázs (Miterkó), Zámbó, Pallai, Daróczi, Nagy D., Benke. Tarpa: Hotra – Prihoda, Zajka (Kolesnyik), Bodan, Maksajev (Doloh), Burdika (Boldizsár), Nemes, Mihalcsuk (Kamishanov), Palcsej, Lovincsuk, Gál. Edző: Bubis Iván.

Matévi Csaba elnök: – Ahogy ígértem, a nézők egy nagyon színvonalas mérkőzést láthattak. A második félidőben a helyzetek alapján eldönthettünk volna a mérkőzést.

Bubis Iván: – Az első félidőben, ha berúgjuk a 100%-os helyzeteinket, akkor megnyerhettük volna a mérkőzést, ezért lehetünk bosszúsak, viszont hozzá kell tennem, hogy a hazai csapatnak a második félidőben adódtak hasonló helyzetei. Úgy gondolom, hogy igazságos döntetlen született.