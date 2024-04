A listavezető Haladás ellen egy csapatnak sincs könnyű dolga a futsal NB I-ben, pláne Szombathelyen, ugyanakkor az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza a címvédő elleni eddigi három meccséből egyet megnyert, legutóbb pedig döntetlent játszott. Hétfő este is bravúrra lett volna szükség, ugyanis az elmúlt három fordulóban csak egy pontot szerzett Lovas Norbert csapata, így az első négyben maradáshoz már nem sok elveszített meccs fér bele.

Papírforma szerint a hazaiak kezdtek jobban, az első három-négy percben labdához is alig értek a vendégek. A fölény hamarosan góllá is érett: Luiggi lövése még a kapufáról kifelé pattant, Dróth Zoltán azonban már nem hibázta el az ismétlést (1–0). A nyíregyháziak azonnal elővették az emberelőnyös játékot, ami helyzeteket ugyan nem hozott, legalább kicsit megnyugodhattak és végre támadásokat építhettek. Nem is igazán kellett helyzet az egyenlítő találathoz, Gregory a kilencedik percben átlövésből bevette a Hali kapuját (1–1).

Mondhatni, hogy a semmiből jött gól, de akkor nem találunk megfelelő jelzőt a szombathelyiek újabb találatára. Kovács Ádám a hatoson belülről próbálta előrerúgni a labdát, ám Dróthot találta el, róla hét méterről a kapuba pattant a labda (2–1). Jellemzően a legjobb játékosnak van szerencséje...

A második félidőben már sokkal inkább meccsben volt a Nyíregyháza, bátrabban játszott, de továbbra is hiányzott a pontosság. Néhány alkalommal csak centikkel ment el a vendég kapu mellett a labda, így sokáig megvolt az esély a pontszerzésre, a 37. percben aztán senki nem érte utol Henrique-t, aki jó helyzetből növelte a különbséget. A Stúdió továbbra is öt a négyezett és Szabó Lajos gyorsan vissza is hozta a reményt (3–2). A mieink az utolsó két percben igyekeztek egyenlíteni, ám ezúttal hiába nőttek fel a feladathoz, ez nem ért pontszerzést.

Futsal: NB I., felsőházi rájátszás, 7. forduló

Haladás VSE–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 3–2 (2–1)

Szombathely, v.: Tóth-Tolnay, Apkó (Urgyán).

Haladás: Alasztics – Henrique, Vatamaniuc, Hadházi, Rutai. Csere: Homlok, Győrfy, Kovács M., Szalmás, Luiggi, Knizs, Hajmási, Dróth, Sipos. Vezetőedző: Ferraz Conde Felipe.

Nyíregyháza: Petró – Öreglaki, Gregory, Dávid, Maneca. Csere: Gagyi, Gyulai, Szabó, Krajnyák, Kovács R., Urr, Haburcsák, Lakatos, Kovács Á. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Dróth (4., 10.), Henrique (37.), illetve Gregory (9.), Szabó (38.).

A felsőház állása

1. Haladás 7 4 2 1 28-16 21

2. Kecskemét 7 5 2 - 21-15 20

3. Berettyóújfalu 7 3 1 3 21-19 15

4. Nyíregyháza 7 2 2 3 13-18 10

5. DEAC 7 2 1 4 19-24 8

6. Veszprém 7 1 - 6 14-24 7