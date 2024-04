A Magyar Lovassport Szövetség nevezési rendszere az olimpiai szakágakban 2013-ban 1104 díjugratót, 249 díjlovast, 92 lovastusázót regisztrált. A 2023-as év végére 1199 díjugrató, 477 díjlovas és 184 lovastusázó volt a statisztikában. Az olimpia sem maradt álom: Kaizinger Balázs lovastusázó és a legkevésbé sérültek kategóriájában dr. Fonyódi Ildikó paradíjlovas is nyergelhet majd a nyáron Versailles kastélyának parkjában, ahol a lovasversenyeket rendezik.

Az országos tendenciákkal vármegyénk is lépést tart. Egy éve a szabadidős szakág bója-kerülgetős ügyességi, díjlovas és díjugrató versenyszámokból álló mátészalkai, a Pincés Lovardában megrendezett regionális döntőjére 260 nevezés érkezett. A lovassportokban is igaz, a szabadidős lovacskázókból lesznek az élsportolók. A kilenc évesen Kállósemjénben először lóra ülő, most Debrecenben joghallgató Rozsnyai Luca 2023-ban az országos döntőt is ideértve minden szabadidős díjlovas programját megnyerte edzője, Kovács Anita lován. Szilágyi Jázmin és Márton Luca személyében követőkre lelt a Pincésben. A három barátnőben múlt decemberre ért össze az elhatározás: 2024-ben rajtengedély vizsgázzunk és a díjlovasok kategória bajnokságán, a Championátuson induljunk!

Rozsnyai Luca képesnek érzi az egy éve lovagolt Szikrázó Sellőt, hogy még 4-5 évnyi kiképzés után magasabb szinteken együtt „táncoljanak” a négyszögben.

Fotó: V. Paizs Gábor

Az ő törekvéseik a mátészalkai lovas szülők közössége, Farkas-Bakó Lili és Bubán Zsolt edzők szervező munkájával nem várt hullámot indítottak a vármegye lovardáiban. Mindez a szakág többszörös premierét eredményezte a március 30-ai ünnepi hétvégén Mátészalkán. A vármegyében most először volt – mindjárt 15 díjlovas jelöltnek – rajtengedély vizsga és az ő feladataikkal együtt 45 startos CDN-B országos minősítő verseny, amire ilyen létszámmal még szintén nem volt példa.

A 12 egyesületből érkező lovasokat több elemében a nemzetközi versenyekre minősítő CDN-A szintű versenyekhez megkívánt feltételek várták. Ilyen volt a frissiben kiszintezett, a lovasok után nyitott-zárt versenynégyszög, az elkülönített melegítőpálya, a hangosítás, a gondosan fehérre mázolt karámok. Minden részfeladatnak megvolt a maga profi önkéntese. A konyhának is: minthogy a lovarda az egykori almatároló pincéjéről kapta a nevét volt, Kovács Anita pincepörkölttel látta vendégül a lovasokat.

A 2023-as Championátuson a moszkvai olimpián csapatban IV. helyezett Krucsó Ferenc unokája, Krucsó Karolina 10 évesen lett az alapfokú kategória egyéni ifi bajnoka. Nyíregyházáról a korábbi megyei szabadidős kategória bajnok Váradi Natasa 9 évesen, először indult egy szakági CDN-B megmértetésen Mátészalkán a VM Kornelius nevű pónijával – most még csak versenyen kívül – az előkészítő 8-as jelű feladatában. Farkas-Bakó Lili nyíregyházi tanítványának 5,05%-os eredménye mutatja, egy éven belül ő is rajtengedély vizsgázók közé léphet.

A rajtengedély vizsgán a 15 díjlovas jelöltből 14 megfelelt minősítést kapott. A versenynapon a legmagasabb pontszámot 66,379%-al az E3-asfeladatban indult Kovács Martin, a Hunor SE lovasa érte el Medicus Galaxis nevű lovával érte el. Ellenszegülések vagy négyszög elhagyás miatt egyetlen kizárás sem volt. Három vármegyei egyesületből tíz új rajtengedélyes már most jelezte, hogy az április 20-ai hétvégén a szilvásváradi CDN-A szintű Lipicai ló Kupa első fordulóján készül tovább gyűjteni a Championátusra vezető, feladatonként 62% feletti eredményeket megkívánó minősítéseiket.

A díjlovas szakágban 2023-ban hatan tettek sikeres bírói alapvizsgát. Hatukból a Berettyóújfaluban másfél éve lovardát alapító Gulya Dóra Mátészalkán bírált először „élesben”. Az Alvaro de Primavera nevű lovával érkezett, amellyel a díjlovasok emblematikus, oldaljárásos elemeket is tartalmazó könnyű-középosztályos feladatban délután maga is indult. Ezt követően a februárban Portugáliában tanult szabadon idomító kurzus elemeiből és a zablamenteslókiképzés fortélyaiból a versenynap zárásaként zenés bemutatót tartott. Erre a programra szemlátomást nemcsak a versenyre érkezett lovasok, hanem a koranyári napsütésben a horgásztónál lévő lovardához kisétáló mátészalkai család érdeklődését is felkeltette.

A július végi, szilvásváradi regionális döntőre figyelemmel a nyírbátori lovarda vezetői Mátészalkán bejelentették, hogy a következő CDN-B a Nyírbátori Lovasnapok keretében május 25-én náluk lesz. V. Paizs Gábor.