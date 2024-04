Edzőknek szerveznek rangos sportkonferenciát Nyíregyházán április végén. Az április 27-i, az Atlétikai Centrumba szervezett nagyszabású eseményről tartottak kedden sajtótájékoztatót.

– Rohamosan változnak az edzésmódszerek és az innováció is megállíthatatlan – mondta Tarnóczy Zalán főszervező. – Az új technikai eszközök ma már megkerülhetetlenek, nagyban segítik a trénerek munkáját. Legyen szó amatőr, vagy profi sportolókról, ezek segítségével jelentős változásokat lehet elérni.

Ezért is döntöttek úgy a Nyíregyházi Sportcentrumnál, hogy egy rangos nemzetközi konferenciát tartanak az érdeklődő edzőknek.

„Munkából hivatás”

– A kiemelt utánpótlás-nevelés mellett az edzők képzése is fontos, éppen ezért lett az esemény címe „Munkából hivatás”. Bízunk abban, hogy sokan lesznek kíváncsiak a rendezvényünkre – folytatta Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője. – Szeretnénk hagyományt teremteni, jó lenne, ha néhány év múlva már mint egy kiemelt nemzetközi konferenciára tekinthetnénk. Amennyiben visszanézünk a múltba, akkor egyértelműen kijelenthetjük, hogy a hazai edzőképzés túlságosan is elméletközpontú. Ezen szeretnénk változtatni, ezáltal pedig eljutni oda, hogy maguk a trénerek akarják fejleszteni szakmailag önmagukat. Ennek a kiindulási pontja lehet ez az esemény.

A helyszín az Atlétikai Centrum lesz, ahová az előzetes jelentkezések alapján több száz edzőt várnak. Többek között bemutatnak egy olyan magyar fejlesztésű eszközt is, melynek segítségével a sportolók egész napja lekövethető, és nem csak az edzések ideje alatt – de nemzetközi előadók, szakemberek is érkeznek.

– Innovatív képzést terveztünk – zárta gondolatait Tarnóczy Zalán. – A fő előadónk az angol SpeedWorks csapata lesz, akik egy mesterséges intelligencia alapú mozgásrendszert mutatnak be. Ez annyira új, hogy az amerikai és az ausztrál élcsapatokhoz is még csak most jut el. Már egy kész sportolón is tudunk vele javítani, ami akár dobogót is jelenthet.