Csütörtökön megkezdődött a belgrádi felnőtt Európa-bajnokság, amelyen hazánkat tizenegy női, valamint tíz férfi öklöző képviseli. A kontinenstornák történetében ez az első alkalom, hogy mindkét nem ugyanazon a helyszínen bokszolhat.

A tavalyi Európa Játékokon a magyar csapat két bronzérmet szerzett, amely egyben olimpiai kvótákat is jelentett Párizsra. Az októberi Európa Kupán pedig szintén gyűjtött be érmeket a

magyar válogatott, így az elvárás természetesen most is az, hogy minél többen érjenek oda a végjátékba, az érmekért folyó csatákba.

– Nem akartok jóslásokba bocsátkozni. Mi, a magyar válogatott edzői stábjának tagjai reméljük, hogy srácaink kiadnak mindent magukból, mert ha ez sikerül, akkor bizakodhatunk jó eredményekben – fogalmazott Hamid Tangribergenov, a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Az olimpiára kvalifikált versenyzőink közül Kovács Richárd (63,5kg) is kötelek közé lép a szerb fővárosban. Szerdán elkészítették a kontinenstorna sorsolását, melynek értelmében Nagy Lajos tanítványa előnyerő és csak a második körben kapcsolódik be a küzdelmekbe. Vasárnap a nyolc közé jutásért Narek Hovhannisjan lesz az ellenfele, Ricsi az örmény bokszolóval eddig kétszer találkozott, az elsőt elveszítette, tavaly viszont a lengyelországi Európa Játékokon legyőzte riválisát.

Az NYVSC-Big Boxig könnyűsúlyú öklözője párizsi kvótájának tudatában jó felkészülési lehetőségként tekint a jövő vasárnapig tartó tornára.

– Bízom a jó szereplésben, hiszen az önbizalmat adhat a közelgő olimpiára. Nagyrészt már ismerem lehetséges párizsi ellenfeleimet, de még májusban lehet kvalifikációs helyet szerezni. Már figyeljük a leendő riválisokat, és szeretnék jól szerepelni Párizsban - mondta Kovács Richárd.