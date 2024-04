Szombat

Vásárosnamény (14.)–Tarpa (3.)

Piskóti Zsolt, a Vásárosnamény edzője: – A múlt heti hozzáállásunk bizakodásra ad okot. Nagyon éhesek vagyunk a sikerre, remélem, most már kicsit mellénk áll a szerencse.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Szomszédvári rangadó következik, szeretnénk tovább folytatni a jó sorozatunkat.

Nyírbéltek (13.)–Nagyecsed (6.)

Gyarmati András, a Nyírbéltek edzője: – Múlt héten az égiek nem voltak velünk, de új hét, új remények... Reménykedünk abban, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot.

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Nehéz mérkőzésre számítok, hiszen az ellenfelünk szereplése kissé kiszámíthatatlan. Ettől függetlenül bízom a csapatban, hogy nem áll le a győzelmek után.

Újfehértó (5.)–Nagykálló (10.)

Antal István, az Újfehértó edzője: – Jó mérkőzésre van kilátás a nagyszerű formában játszó szomszédvár ellen. Rutinos játékosok alkotják a csaptatot, amely tavasszal igen jó eredményeket produkált idegenben is. Reméljük, jó idő lesz és jól fog szórakozni a szépszámú közönség.

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – Nem egyszerű hétvége elé nézünk a tavasszal veretlen Újfehértó ellen, de érkezünk...

Csenger (8.)–Mátészalka (4.)

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – Nagyon készülünk a hétvégére. Ha a múlt heti mérkőzés második félidejét át tudjuk menteni a Szalka elleni derbire, akkor biztos vagyok benne, hogy jó mérkőzés fog ebből kikerekedni, amiből még jól is kijöhetünk.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Meglepetéscsapathoz látogatunk, ugyanis a Csengerre jellemző, hogy bárkit, bármikor képes elkapni és az utolsó pillanatig nem adja fel. Nekünk végig nagyon fegyelmezettnek és taktikusnak kell lennünk. A három pont begyűjtése a célunk.

Nyírmeggyes (16.)–Nyírbátor (7.)

Siska Attila, a Nyírmeggyes edzője: – Rutinos nyilatkozónak számítok, de hétről hétre próbára tesz engem is ez az időszak. Természetesen edzünk, dolgozunk és igyekszünk minden mérkőzésen győzelemre törni. Remélem, ez most végre sikerül.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Szeretnénk javítani az idegenbeli mérkőzéseink eredményességén, ami tudom, nem lesz egyszerű Meggyesen. Remélem, minél több hadra fogható játékosom lesz hétvégére, mert jövő héten már kupameccset is játszunk.

Vasárnap

Ibrány (15.)–Mándok (2.)

Kiss Péter, az Ibrány játékos-edzője: – Az őszi fordulóban igazán jó mérkőzést játszottunk ellenfelünkkel, igaz, akkor nem sikerült a pontszerzés. Bízunk benne, hogy – hasonlóan színvonalas találkozón – ezúttal mi örülhetünk a végén.

Kocsis János, a Mándok edzője: – Mivel a hazai csapat is komoly tétért játszik – szeretne bennmaradni a vármegyei első osztályban –, ezért jó mérkőzésre lehet számítani. A tavaszi eredmények is azt mutatják, hogy a helyezések nem jelentenek semmit. Az a csapat szerezheti meg a három pontot, amelyik motiváltabb, jobban szeretné a győzelmet. Nagyon bízom benne, hogy azok mi leszünk!

Kállósemjén (1.)–Kemecse (11.)

Ovszijenko Vologyimir, a Kállósemjén játékos-edzője: – Zsinórban három ikszünk van, ideje lenne győzni!

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – Amennyiben az előző mérkőzés utáni elszántságot és egységességet sikerül a pályára is kivinni, jó eredményt érhetünk el!

A Nyíregyháza II.–Kótaj mérkőzést május 29-re halasztották.