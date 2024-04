Sportnyelven szólva nem kis bravúr, hogy az először megrendezett Fitt-város program tavaly május elsején közel háromezer gyermeket, fiatalt, felnőttet és szépkorút mozgatott meg a Continental Arénában is a környékén. Az újdonság erejével ható, nagyszabású, ingyenes rendezvény átütő sikerére alapozva a nyíregyházi önkormányzat és a sportcentrum ezúttal is arra buzdítja az érdeklődőket, hogy részesei legyenek a sportmajálisnak. Tavaly 30 sportág mutatkozott be, 25 sportszervezet képviseltette magát, 6 szolgáltató 15 egészségügyi mérést kínált, 18 Made in Nyíregyháza és további 3, az egészséges táplálkozáshoz kötődő vállalkozás termékeit kóstolhatták meg a kilátogatók, a tombolasorsoláson pedig 50 ajándék talált gazdára.

– Hatalmas sikert arattak a különböző élményállomások, az extrém akadálypálya, az Exatrun pálya, a rolling kids és az élő teke. Mindemellett sokan próbálták ki a labdás és egyéb sportállomásokat is – idézte fel a programot Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője.

– Népszerű volt az uszoda, komoly érdeklődés övezte a szépkorúaknak szervezett sakk- és ultiversenyt – fűzte hozzá dr. Ulrich Attila alpolgármester. A hab a tortán Rubint Réka alakreformedzése volt, ekkor is zsúfolásig telt az aréna küzdőtere. A sportcentrum szakágainak versenyét a tőrvívás szakág nyerte. A Városrészek Bajnokságán a „Nyírszőlősi vagányok” diadalmaskodtak.

– A Fitt-város mély nyomot hagyott a résztvevőkben. Lajstromot készítettünk, levontuk a tanulságokat. A bevált elemeket meghagytuk, sok újdonsággal és meglepetéssel készülünk most – jegyezte meg Kőhalmi Richárd.

A május elsejei családi sport- és egészségnap fővédnöke dr. Kovács Ferenc polgármester lesz. Bemutatkoznak a sportcentrum szakosztályai, de a város egyéb klubjai is képviseltetik magukat.

– Élménydúsnak ígérkezik a 2. Fitt-város rendezvény. Még ezen a héten lehet jelentkezni a VB-re, azaz a Városrészek Bajnokságára, ahol 16 együttes prioritást élvez. A 10 fős együttesek mindegyikében legalább 3 hölgynek és 2 tizenhat év alatti fiatalnak kell szerepelnie. Kiváncsian várom, hogy a Nyírszőlősi vagányok megőrzik-e a címüket, de tudomásom szerint nagyon készülnek a Belvárosi betyárok is – dobta fel a magas labdát végezetül dr. Ulrich Attila.