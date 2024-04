Hetek óta arról írunk, hogy a Kisvárda Master Good miként őrizheti meg élvonalbeli tagságát. A többismeretlenes egyenlet tovább egyszerűsödött, hiszen pénteken a Zalaegerszeg 1–0-ra legyőzte odahaza a Puskás Akadémiát a labdarúgó NB I 30. fordulójának nyitó mérkőzésén, így a zalaegerszegiek már biztosan nem esnek ki az idény végén. Szombaton a Diósgyőr hazai pályán gól nélküli döntetlenre végzett a Kecskeméttel, amely az egy megszerzett ponttal biztossá tette bennmaradását. Így a biztos kieső Mezőkövesd mellett már csak Feczkó Tamás csapata és a szombaton Debrecenben vereséget szenvedő UTE búcsúzhat az élvonaltól. A Kisvárdának még veresége esetén is megmarad a matematikai esélye, győzelme esetén viszont hat pontra megközelítheti még bennmaradást érő helyen álló csapattal szemben álló fővárosi lilákat. Ugyanakkor nem volt egyszerű helyzetben a Kisvárda, hiszen vasárnap az ezüstéremért küzdő Fehérvárt fogadta a Várkerti Stadionban, mindenesetre az bizakodásra adhatott okot, hogy a hazaiak legutóbbi három bajnoki mérkőzésükön veretlenek maradtak.

A pirosban játszó Kisvárda kezdője öt helyen változott a Groupama Arénában döntetlent játszó kezdő tizenegyhez képest. Változatos játékot hozott az első félidő, a Fehérvár kezdett jobban, a Kisvárda azonban fegyelmezetten, zártan védekezett, támadásban pedig elsősorban a félpályát átívelve a széleken próbálták megbontani a vendégek védelmét. Bő negyedóra elteltével megélénkült a játék, perceken belül három hazai helyzetnek is örülhetett a publikum, kétszer Tóth, egyszer a kapufa mentett. A Nagy kedvvel játszó Makowski újabb sistergős bombája csattant a kapufán, így a hőn áhított hazai vezetés ezúttal sem jött össze. A félidő vége a Fehérváré volt, Gradisar helyzeténél azonban a hazaiak kapusa bravúrosan hárított. Nagyobb helyzetei a Kisvárdának voltak, így a félidei döntetlen a vendégekre nézve volt hízelgő.

A folytatásra változatlan összeállításban futottak ki a felek. Pár perc elteltével Mesanovicot lerántották az ötösön belül, az esetet hosszú percekig vizsgálták a VAR buszban, majd megítélték a büntetőt, amelyet Camaj értékesített. A vezetést követően kevesebb kockázatot vállat a Kisvárda, a Fehérvár játékában pedig nem volt elég átütőerő, így őrizte előnyét a hazai csapat. A hajrában kitámadott a Fehérvár, a fellazult védelem ellen Ilievszki lezárhatta volna a mérkőzést, de mindkét lehetőség a lábában maradt. Maradt az eredmény, a Kisvárda ezzel továbbra is életben tartotta bennmaradási reményeit.

Labdarúgás: NB I., 30. forduló

Kisvárda Master Good–Fehérvár FC 1–0 (0–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2350 néző, v.: Pintér Cs. Kisvárda: Kovács – Lippai, Matic, Jovicic – Stefan (Cipetic, 73.), Melnik, Makowski (Ötvös, 73.), Körmendi – Navrátil (Osztrovka, 90+2.), Mesanovic (Iliievszki, 84.), Camaj (Szpaszics, 73.). Vezetőedző: Feczkó Tamás. Fehérvár: Tóth B. – Fiola, Szerafimov, Gergényi – Bese (Pethő, 82.), Christiansen, Sigér D., Schön (Berki, 82.) – Katona (Stefanelli, 60.), Karamoko (Spandler, 60.), Gradisar (Tóth T., 88.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak. Gól: Camaj (54. – tizenegyesből).

Percek, események

15. perc: Camaj indult meg a bal oldalon, majd középre tette a labdát, Mesanovic tisztán fejelt, de Tóth Balázs hárítani tudott. A szögletet követően Melnik kapáslövése a jobb kapufán csattant.

18. perc: Nagy bedobást követően rosszul mentett egy hazai védő, a kipattanó labdát Makowski lőtte rá 18 méterről, de Tóth Balázs ismét hárít.

18. perc: Nagy bedobás után Bese készítette le Karamokónak, de a lövés középre érkezett, nem okozott gondot Kovács Marcellnek.

30. perc: Melnik ugrott ki, de Tóth Balázs megint hárított. A kipattanót Melnik rúgta rá 18 méterről, labdája a kapufán csattant.

37. perc: Sigér ívelt balról a 16-oson belülre, labdáját az ötösön háttal a kapunak Gradisar fejelte a kapura, Kovács vetődve mentett szögletre.

47. perc: Szerafimov húzta vissza Mesanovicot az ötös környékén. Hosszas vizsgálódás után büntetőt kapnak a hazaiak.

54. perc: Camaj a nagy erővel a bal felsőbe bombázza a tizenegyest, vezet a Kisvárda, 1–0.

69. perc: Christensen lőtt távolról, a lapos lövése egy méterrel a bal kapufa mellett hagyja el a játékteret.

88. perc: Szpaszics passzolta Ilievszkinek, aki Tóth Balázsba lőtte a labdát.

89. perc: Ilievszki ziccerben lőhetett, de Tóth Balázs bravúrosan véd.