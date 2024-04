Hübner Nyíregyházának nem nagyon kellett izgulnia a Vasas elleni visszavágó miatt, hiszen az 5-8. helyért rendezett párharc hazai meccsét huszonnyolc pontos különbséggel megnyerte, vagyis a budapesti meccsen akár egy 27 pontos vereség is belefért volna.

A csapatok így is komolyan vették az összecsapást, mindkét az első perctől kezdve letámadással próbálta lassítani az ellenfelét. A hazaiak az első meccshez képest agresszívabban támadták a gyűrűt, a korábbiaknál pontosabb támadójátékot mutattak be, a Cápák viszont annak ellenére sem szakadtak le (az első negyedben), hogy Merim Mehmedovic vezetőedző ezúttal sem számíthatott a sérült Bus Iván játékára. Carlbe Ervin nagyon aktívan kezdett, de a társai is csipegették a pontokat.

A második játékrész elején Szobi Dániel hatalmas blokkal ugrasztotta talpra a kispadot, Völgyi Marcell rövid időn belül két kosarat is szerzett, a fővárosiak így is elléptek nyolc ponttal. Innen Geiger Bálint szemfüles kosarával és Nagy Simon futtából értékesített hármasával pillanatokon belül visszajött a Blue Sharks, ám összességében nem volt ritmusa a nyíregyháziak játékának, amit a Vasas kihasznált.

A budapesti együttes még nagyobb tempóra kapcsolt a második félidőre, de a két hármasra válaszul Ervin és Geiger is betett egy-egy ziccert indításból, valamint az amerikai légiós távolról is beköszönt, majd Bonifert Bendegúz zsákolt nagyot.

Egyre paprikásabbá vált a hangulat, leginkább amiatt, mert a Vasas úgy sem akarta elengedni a párharcot, hogy az összesített különbség jelentősen nem csökkent. A negyedik etapot Tarján Izsák triplájával indították a vendégek, Ervin is dobott egyet, amivel visszajött a csapat három pontra. A hazaiak továbbra is nagyon lelkesek maradtak és a visszavágót végül meg is nyerték, ám a párharc nem forgott veszélyben, a Blue Sharks magabiztosan harcolta ki, hogy az ötödik helyért küzdjön meg a BKG-val.

– Örülök, hogy az ötödik-nyolcadik helyért ilyen jó meccset tudtunk játszani – értékelt Merim Mehmedovic. – Izgalmas volt, az első meccsen kialakított tetemes előnyt igyekeztük végig tartani, ami sikerült is. A Vasas jól játszott, harcos volt, mind a két együttes pozitívan próbálja befejezni a bajnokságot, s ehhez az utolsó erejét is felhasználja. Gratulálok a csapatoknak, sok sikert kívánok a Vasasnak a szezon hátralévő részében. Mi mostantól a BKG ellen készülünk az ötödik helyért, megpróbáljuk elérni a célunkat.

Már ismert a további program: csütörtökön 17 órakor, a Continental Arénában kezdődik a BKG elleni párviadal, majd vasárnap Budapesten zárul.

Kosárlabda: NB I/B, Piros-csoport, 5-8. helyért, visszavágó

Vasas Akadémia–Hübner Nyíregyháza BS 87–75 (26–23, 19–14, 24–23, 18–15)

Budapest, Sport11 sportcsarnok, v.: Hervay, Bagi, Polonkai.

Vasas: Takács 8/6, Fekete 8/3, Cseh 19/9, Farkas 14/9, Olasz 7. Csere: Pleesz Á. 12, Andrássy 15, Kelemen 2, Filipovic 2. Vezetőedző: Stephen Arigbabu.

Nyíregyháza: Geiger 4, Végső 4, Ervin 23/6, Bonifert 8, Tarján 11/3. Csere: Szobi 9, Völgyi 12, Glatz 1, Nagy 3/3, Magyari. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.