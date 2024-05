A játékos tavaly nyáron igazolt Nyíregyházára, a felnőttek között életében először kapott meghatározó szerepet, amivel élt is, a Blue Sharks egyik legjobbja volt a mögöttünk hagyott idényben. A 22 éves magasember az alapszakaszban 18 alkalommal, a rájátszásban mind a hét meccsén a kezdőötös tagja volt. Az alapszakaszban 10.2 pontot, 8.5 lepattanót, 2.3 gólpasszt és 1.1 blokkot átlagolt, míg a rájátszásban mérkőzésenként 11.9 pontot, 6 lepattanót és 2 gólpasszt jegyzett.

Tizennégy bajnokin ért el legalább 20 VAL-t. A Budafok elleni hazai és a Cegléd elleni idegenbeli mérkőzése volt a legjobb, előbbin 21 pontot, 15 lepattanót és 4 blokkot tett a közösbe, utóbbin 27 pont mellett 13 lepattanó és 5 gólpassz került a neve mellé.

– Kifejezetten boldog voltam, hogy megkaptam a bizalmat mindenkitől, ennek hála gyorsan beleszoktam az új szerepkörbe – idézi Tarjánt a klub közösségi oldala. – Ez persze több felelősséggel, ugyanakkor sokkal több izgalommal is járt, amit nagyon élveztem. Könnyen döntöttem a maradásról, ugyanis itt láttam a legtöbb lehetőséget a fejlődésre, illetve a vezetőség is rugalmas volt. Ahogy a csapatot, úgy a várost is egyre inkább sajátomnak, otthonomnak érzem. A nyugodt környezet kitűnő lehetőséget nyújt az edzések utáni pihenésre, regenerációra. Ami a céljaimat illeti: kiemelt fontosságú, hogy a játékintelligenciámat és a védekezésemet fejlesszem a következő szezonra. Csapat szinten nehéz meghatározni a célt, mivel nem ismerem még a játékoskeretünket és a bajnokság erőviszonyait, de mindenképpen szeretnék dobogós helyezést elérni!