Az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza nagy bravúrt hajtott végre azzal, hogy harmadszor is megverte a Berettyóújfalut az NB I. bronzcsatájában, így éremmel fejezte be az idényt. A feltörekvő klub vezetőedzője, Lovas Norbert podcastünkben értékelte a szezont, elmondta, csapata hogyan lendült át hullámvölgyeken és minek köszönhető a kiváló eredmény. A tréner azt is elárulta, bízik benne, hogy a jövőben még feljebb léphet az együttese és bajnoki címet ünnepelhet, esetleg nemzetközi porondon is megméretheti magát.