Mint az ismert, az előző fordulóban a kisvárdai sportcsarnokban kitört egy darab a parkettából mérkőzés közben, ezért a Kisvárda-Vasas találkozót a közeli Szent László gimnáziumban fejezték be a fele. Hét közben a sérült parkettát kicserélték és ezzel ismét alkalmassá vált a csarnok mérkőzés rendezésére. Szombaton aztán már a csapaton volt a sor, hogy a Vasas utáni győzelmet követően a Dunaújváros ellen is begyűjtsék a két pontot és ezzel újabb lépést tegyenek a biztos bennmaradás felé.

A találkozót az a Bíró Ádám-Kiss Olivér páros vezette, amely kölni férfi Bajnokok Ligája négyes döntőjének a bronzmérkőzését fújja majd június 9-én.

Mátéfi Dalma ott folytatta, ahol a Vasas ellen abbahagyta, remek védéseivel bizonytalanította el a Dunaújváros lövőit. Szükség is volt erre a teljesítményre, mert elöl ugyan megvoltak a Kisvárdának a helyzetei, Wéninger Alexa azonban rendre kifogott rajtuk. Tíz perc elteltével mindössze három gól árválkodott az eredményjelzőn. Új lendületet hozott a hazaiak játékába a fiatal Roszoha Ljubov beállása, aki egymásután kétszer is betalált, ezzel fordított és kétgólos előnyre tett szert a Kisvárda. Többször is növelhették volna előnyüket Juhász Grétáék, helyzeteik azonban kimaradtak. Ezt kihasználva visszazárkózott a vendéggárda, kettős emberelőnyben pedig egalizált. A játékrész utolsó tíz percére felpörögtek az események, a kapusok továbbra is parádéztak, a góllövésből azonban a hazaiak jöttek ki jobban, így egygólos Kisvárda vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

Fordulás után egy darabig fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a Dunaújváros meglépett három góllal, Józsa Krisztián rögtön ki is kérte idejét. A rövid pauza azonban éremben nem változtatott a játék menetén, így a 43. percben harmadszor is magához rendelte övéit. Ezt követően nem nyílt tovább az olló, állandósult a Dunaújváros három-négy gólos vezetése. A hátrány görcsössé tette a Kisvárdát, ötlettelenül, középen erőltették támadásaikat, ha eljutottak lövésig, akkor ott volt az extra napot kifogó Wéninger, mindeközben a vendégek kihasználták lehetőségeiket, így egyre nyílt az olló. Az utolsó öt percre fordulva hat góllal vezetett a Duna parti gárda. Innen már nem volt visszaút, a Kisvárda elveszítette a mérkőzést, amely még sokba kerülhet nekik.

Kisvárda Master Good SE–Dunaújvárosi Kohász KA 18–23 (10–9)

Kisvárda, 250 néző. V.: Bíró Á., Kiss O. Kisvárda: Mátéfi D. – Akijama 5/2, Karnik Sz. 2, Ajano, Szabó Lili, E. Novak 1 (1), Mérai 1. Csere: Siska 1, Juhász Gréta 4, Djatevszka 2, Roszoha 2, Kovalcsik B., Makó, Gém. Edző: Józsa Krisztián. Dunaújváros: Wéninger – Arany 7 (1), Trawczynska, Moreno 1, Nick, Borgyos, Paróczy 1/1. Csere: Oguntoye (kapus) Szalai 7, Sallai N. 1, Nick 1, Bouti 1, Török 1, Horváth A. 2, Lakatos P. 1, Gajdos. Edző: Paic Róbert.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 1–1. 7. p.: 1–2. 16. p.: 5–3. 22. p.: 6–6. 29. p.: 10–9. 36. p.: 12–11. 40. p.: 12–15. 44. p.: 13–18. 51. p.: 16–19. 55. p.: 16–22. 59. p.: 18–22.

Kiállítások: 12, ill., 10 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 2/2.