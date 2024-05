A férfi kosárlabda NB I/B Piros-csoportjában szereplő Hübner Nyíregyháza BS sorra jelenti be, kikkel hosszabbított szerződést, s mint kedden kiderült, köztük van Végső Bálint is.

A Cápák saját nevelésű kosarasa ebben az idényben még megfelelt a fiatalszabálynak és maximálisan élt a lehetőséggel, ő a bajnokság egyik legnagyobb felfedezettje. A 21 éves hátvéd 25 alapszakaszmeccsen (egyet sérülés miatt hagyott ki) és 7 rájátszásmérkőzésen lépett pályára, mindegyiken kezdett. November közepéig szinte csere nélkül játszott. Az alapszakaszban átlagban közel 32 percet töltött parketten, 8.4 pontot, 2.7 lepattanót és 1 gólpasszt hozott meccsenként.

Végső tíz alkalommal jutott tíz pont fölé. Számok alapján a 7. fordulóban játszotta legjobb meccsét a BKG ellen, amikor 19 VAL-t ért el, de a számok nem mutatják meg, mekkora munkát végzett védő oldalon, sokszor ugyanis az ellenfél legjobb kisemberének őrzését kapta feladatul.

– Céljaim között szerepelt, hogy szülővárosomban mutatkozzak be a felnőttbajnokságban – idézi a klub közösségi oldala Végső Bálintot. – Sok játékperchez jutottam, ez nagyon jó visszajelzése annak a kemény munkának, amit a szezon alatt végeztem. Merim Mehmedovic irányítása alatt nagyon sokat fejlődtem, mind védekezésben, mind támadásban, de tudom azt is, hogy nagyon sok munka áll még előttem. A következő szezonban már nem felelek meg a fiatalszabálynak, szeretném bebizonyítani, hogy nem csak a szabály miatt játszottam sokat. Nyáron is dolgozok, kondícionális-, illetve egyéni edzéseket is csinálok. Motivált vagyok és már nagyon várom a következő idényt. Azzal a lendülettel szeretnénk kezdeni a következő szezont, amivel zártuk az előzőt és arra fogunk törekedni, hogy minél előrébb végezzünk a tabellán.