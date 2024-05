A labdarúgó Vármegyei Kupa döntőjének első félidejében három játékos, Mihajlo Hotra, Nemes Iván és Nagy Máté pályázhatott volna a meccs legjobbja elismerésre. A címvédő Tarpa és a Várkerti Stadionban rendezett fináléig 17–1-es gólkülönbséggel eljutó Újfehértó döntőnek megfelelő, felfokozott hangulatban indította az összecsapást, az első tíz perc gólzáport sejtetett.

Csakhogy a két kapus tett róla, hogy érintetlenek maradjanak a hálók. Az újfehértói Nagy már az első percben ziccert védett, majd nem sokkal később a lényegében hazai pályán játszó, kisvárdai nevelés, Hotra mutatott be egy másodpercen belül két bravúrt.

Az erős kezdés után kissé leült a meccs, de úgy is írhatjuk, hogy kevesebb rés tátongott a védelmeken. Az eseménytelen időszakot Somogyi Tibor lövése szakította meg, amit hárított a tarpai kapus, hogy aztán a túl oldalon kollégája is védje a végig nagyon aktív Nemes kísérletét. A címvédő csapat jobb oldalon száguldozó szélsője gólpasszt is kioszthatott volna a 38. percben, ám a fehértói kapus remek ütemben jött ki és megakadályozta Anton Mihalcsukot a gólszerzésben.

Az első félidő három főszereplője a ráadásra is tartogatott egy-egy villanást: Hotra egy fejest fogott meg, Nemes pedig addig tologatta a labdát, míg nem került helyzetbe, de lövését fölé tolta Nagy.

A két 1-es közül az újfehértóinak maradt több feladata a második játékrészre és meg is tett mindent: ziccerben lévő csatár lábáról lelopta a labdát, védett a léc segítségével, lábbal hárított távoli bombát és ígéretes indítást is megakadályozott.

Csakhogy a mezőnyben egyre inkább elfáradt a csapata, a tarpaiak folyamatosan átrohantak a védelmen, így csak idő kérdése volt, mikor születik gól. A Fehértó egy hazaadás utáni szabadrúgást még megúszott, a nyomást azonban a 86. percig bírta.

Ekkor eldőlt az is, ki kapja meg a cikkünk elején említett, képzeletbeli díjat, ugyanis Nemes a tizenhatoson belülre cselezte magát és bevette a kaput (0–1)! Az Újfehértó a négyperces hosszabbításban mindent egy lapra tett fel, kapusa is előre jött támadni, amit kihasznált a Tarpa, a 94. percben is villámgyors Anton Mihalcsuk mindenkit lefutott és egészen az üres kapuig vezette a labdát, beállítva ezzel a 0–2-es végeredményt.

A Tarpa olyat tett, ami korábban csak az Ibránynak sikerült, vagyis megvédte címét a Vármegyei Kupában és a nyolcadik alkalommal kiírt sorozat trófeáját másodszor hódította el.

Labdarúgás: Vármegyei Kupa, döntő

Újfehértó SE–Tarpa SC 0–2 (0–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Goneth (Kondor, Tóth).

Újfehértó: Nagy M. – Mezei, Csáki (Zámbó, 41., Miterkó, 78.), Varga (Mezei, a szünetben), Barta (Szilágyi, 65.), Angyal, Somogyi, Pallai, Daróczi P., Benke, Nagy D. Elnök: Matévi Csaba.

Tarpa: Hotra – Prihoda, Nemes (Zajka, 90+3.), Lovcsikov, Kolesnik (Kamisanov, 90.), Bodan (Maksajev, 83.), Burdika (Boldizsár, a szünetben), Mihalcsuk, Doloh, Lohvincsuk, Gál. Edző: Bubis Iván.

Gól: Nemes (86.), Mihalcsuk (90+4.).