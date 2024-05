Hat vesztes mérkőzésből álló szériát tört meg a Kisvárda Master Good SE szombaton a Vasas elleni négygólos győzelemmel (25–21). Erre szokták azt mondani, hogy kellett, mint egy falat kenyér. Hiszen ezzel a sikerrel lépéselőnybe kerültek a bennmaradásért küzdő riválisaival szemben. A csapatot az sem zavarta meg, hogy a mérkőzést a pálya alkalmatlansága miatt félbeszakították és több mint félórás csúszással a Szent László Gimnázium tornatermében folytatták a felek.

– Nagyon régóta készültünk arra, hogy végre sikert ünnepelhessünk és bebizonyítsuk magunknak, hogy képesek vagyunk rá. A legnehezebb a saját árnyékunk átlépése volt, sokszor eljutottunk a siker kapujában, de ezúttal át is léptünk rajta – kezdte érdeklődésünkre Józsa Krisztián, a Kisvárda vezetőedzője. – Az ismert okok miatt nagyon hektikus volt a találkozó, nem lehetett előre tudni, hogy melyik csapatban miként csapódnak le ezek az események. Nem volt egyszerű a játékból kiszakadva átmenni, újra bemelegíteni, aztán az első félidőből hátralévő tíz percet úgy lejátszani, mintha nem történt volna semmi.

Láthatóan ez nem zavarta meg a Kisvárdát, a kisebb teremben pedig a szurkolók igazi oroszlánbarlangot teremtettek, űzték, hajtották kedvenceiket, akik meg is hálálták a bizalmat. A szinte végig szoros mérkőzésen a Vasas a 26. percben vezetett utoljára, utána csak egyenlítésre futotta erejükből pár alkalommal.

– Nagy lelkierőről tettek tanúbizonyságot a lányok, és ezúttal nemcsak a szívünk, hanem az eszünk is a helyén volt. A védekezésünk kiemelkedő volt, mögötte volt egy jó kapusteljesítményünk. Támadásban megvoltak azon a pluszok, ültek azok a dolgok, amelyekre készültünk: a betöréseink, az egy az egyeink, az előnyszerzéseink. Koncentráltak voltunk végig, összesen kilenc technikai hibát vétettünk. Emellett kiemelkedő egyéni teljesítmények is voltak, Juhász Gréta, Erin Novak, Karnik Szabina, Szabó Lili átlag feletti produkcióval rukkolt elő és Gém Léna is remekül szállt be, keveset játszott ugyan Ivana Djatevszka, de fontos pillanatban szerzett gólt. Említésre méltó Jubov Roszoha teljesítménye is, aki fiatal kora ellenére közel harminc percen keresztül jól irányította a csapatot – értékelt a szakember. – Bízom benne, hogy ezzel le tudtunk tenni egy nagy követ, hátradőlnünk azonban még nem szabad és nem is tesszük. Megpróbálunk a hátralévő mérkőzéseinken minél több pontot gyűjteni – tette még hozzá.

A Kisvárda Master Good SE gárdájára szombaton újabb sorsdöntő találkozó vár, Karnik Szabináék a Dunaújvárost látják vendégül.