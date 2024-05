Az élen csupán egy pont választja el egymástól a Mándokot és a Tarpát, ha nem történik csoda, nagy valószínűséggel köztük dől el az első hely sorsa. A tabella alapján papíron kötelező győzelem előtt áll mindkét gárda, de a Nyírbéltek és a Kemecse is motiváltan várja a hétvégi fordulót.

A Mátészalka egymás után kétszer nyert a bajnokságban, ráadásul szerdán is önbizalom növelő sikert aratott a Vármegyei Kupában. Erre a magabiztosságra lesz szükség az Újfehértó elleni rangadón is, ha még bele akarnak szólni a bajnoki címért folytatott versenybe. Nem fér bele több hiba a három meccse nyeretlen Kállósemjénnek sem, noha a címvédőnek nem lesz könnyű dolga, ha abból indulunk ki, hogy ősszel kikapott aktuális ellenfelétől, a Nyírbátortól. Az ugyancsak élmezőnyhöz tartozó, nyolc bajnoki óta veretlen Nagyecsedet is meg kell említenünk, hiszen a fontos hétközi kupasiker után tovább közelítene a dobogóhoz.

Térjünk át a tabella aljára! Ha a három másodosztályú bajnok vállalja a feljutást, akkor az élvonalból három gárda búcsúzik. Ebben az esetben biztos kieső lenne a Nyírmeggyes, amely a maximálisan megszerezhető tizenkét ponttal sem tud már a 13. helyre odaérni. A folytatásban a becsületükért küzdhetnek a meggyesiek, amivel alaposan beleszólhatnak fontos kérdésekbe. Mindjárt ezen a hétvégén az Ibrány feladatát is megnehezíthetik, ellenfelüknek ugyanis nagyon sokba kerülhet, ha nem szerzik meg a három pontot. Ugyanez igaz a Vásárosnaményra is, amelynek a Kótaj ellen nagy tartásról kell tanúbizonyságot tenni, mivel tíz meccse nyeretlen, az elmúlt hat mérkőzését elveszítette, ebből a legutóbbi három összecsapáson 0–18 gólkülönbséget hozott össze, amihez a múlt hétvégi, mándoki 10–0 alaposan hozzátett.