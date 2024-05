Mint az ismert, a Kisvárda Master Good SE vasárnap nem tudott nyerni hazai pályán a Dunaújváros ellen, így már csak egy lehetősége maradt arra, hogy saját maga döntsön a sorsáról. Szerdán a Békéscsaba vendégeként arra készült Józsa Krisztián együttese, hogy megszerezze a két pontot és ezzel gyakorlatilag kiharcolja a biztos bennmaradását az élvonalba.

Parádésan kezdték a mérkőzést Karnik Szabináék, megfontoltan, türelmesen szőtték támadásaikat, remekül egy az egyeztek, szerezték meg az előnyöket, hogy aztán betörésből fejezzék be akcióikat. Emellett jól szélesítették a játékaikat, így a szélsők is helyzetbe kerültek, akik nem is hibázták el a lehetőségeiket. Nyolc perc elteltével négygólos vendégvezetést mutatott az eredményjelző tábla, ezért a hazaiak mestere ki is kérte első idejét. A rövid pauzát követően nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy szűkítsék a különbséget, de a feszes, kemény ám nem sportszerűtlen kisvárdai fal jól állta a sarat. A tét láthatólag a hazaiakat nyomta jobban, többet hibáztak, mint a vendégek. Állandósult a felek között a három gólos különbség. Ezt Karnik Szabina fejelte meg egyel, Novak Erin tett még hozzá egyet. Ebből még faragtak a hazaiak, két másodperccel a félidő lefújása előtt Mihara Ajano cikázott be az elmélázó csabai védők között és visszaállította a játékrész legnagyobb különbségét. Öt gól a mai felgyorsult kézlabdában nem nagy előny, ezért nem dőlhetett hátra a Kisvárda, a mutatott játék alapján azonban Józsa Krisztián nyugodtabban készíthette fel övéit a folytatásra, mint kollégája.

Fordulás után Karnik Szabina percei következtek, aki akcióból és hétméteresekből is eredményes volt. Így a félidei ötgólos előny hétre hízott, jött is hazai időkérés. Ezt követően a Békéscsaba mindent megpróbált hét a hat ellen, két beállóval a falban támadott. Hátul pedig előbb öt az egyet védekeztek, később szinte az egész falukat megnyitották, ez azonban csak időlegesen törte meg a Kisvárda lendületét, akiket magabiztossá tett a vezetésük és szinte minden akciójukat góllal fejezték be. Egy idő után csak a különbség volt kérdéses, Makó Zoé egész pályás üres kapus találatával megvolt a tíz közte, amelyről meg is emlékezett a maroknyi, ám annál lelkesebb vendég szurkolótábor. Ha még ez sem lett volna elég, Mátéfi Dalma védte Kücükyldiz büntetőjét, a kipattanóval ismételhetett a török légiós, de a Mátéfi ezt is hárította. A Kisvárda ezzel az idény legeredményesebb támadójátékával több mint magabiztos győzelmet aratott és így az utolsó forduló eredményétől függetlenül megőrizte élvonalbeli tagságát.

Tappe-Békéscsabai ENKSE–Kisvárda Master Good SE 24–36 (11–16)

Békéscsaba, 900 néző. V.: Andorka, Hucker. Békéscsaba: Szabó D. – Horváth G. 1, Török F., Bencsik B. 3, Bencsik-Giricz 1, Kücükyldiz 4 (3), Kukely K. 2. Csere: Madera-Domokos, Tóth R. (kapusok), Borbély 4 (1), Zagar 4, Román 2, Szondi 1, Mayer 2, Gyimesi. Vezetőedző: Rác Sándor. Kisvárda: Mátéfi – Akijama 4, Karnik 7 (3), Ajano 5, Szabó Lili, Novak 6, Mérai 3. Csere: Szaracs (kapus), Siska, Djatevszka, Kovalcsik B., Makó 6, Juhász G. 3, Bucsi 2. Vezetőedző: Józsa Krisztián.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. 3/3.

Az eredmény alakulása. 8. p.: 2–6. 10. p.: 4–6. 13. p.: 6–9. 18. p.: 8–10. 24. p.: 8–13. 28. p.: 10–13. 34. p.: 12–18. 39. p.: 14–21. 49. p.: 19–27. 53. p.: 20–30. 59. p.: 23–35. 34. p.: 12–18. 39. p.: 14–21. 49. p.: 19–27. 53. p.: 20–30. 59. p.: 23–35.

Mesterszemmel

Rác Sándor: – Sok gonddal küszködtünk a héten, többen, így például a kapus Pásztor Bettina és Gyimesi Kitti is beteg volt. Mindent megpróbáltam, de semmi sem jött be. A bennmaradásnak nagyon örülök.

Józsa Krisztián: – Ezen a mérkőzésen minden összejött, a támadójátékunkban és a védekezésünkben és a kapusteljesítményre sem lehet panasz. Egy évet vártunk, hogy egy ilyen teljesítményt tudjunk nyújtani és ez a legfontosabb pillanatban sikerült.