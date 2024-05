Olyat láttunk, hallottunk már, hogy a nemzetközi mérkőzéseken használt Gerflor borítás az illesztésnél elengedett, vagy felvált a pályára ragasztott reklám matrica és ezért a játékvezető megállította a játékot. Ami azonban Kisvárdán történt, az példa nélküli. Mint arról beszámoltunk a szombati Kisvárda-Vasas mérkőzésen a csarnok utcafronti oldalán a kilences és a büntetővonal között kitört egy darab a parkettából és alatta 15-20 centiméteres lyuk tátongott.

Az M4 sport hétfői Kézilabda magazinjában Elek Gábor is arról beszélt, hogy idősebb kollégáktól kérdezte, de ők sem tapasztaltak, hallottak hasonló esetet.

A problémát először a Kisvárda játékosa, Erin Novak észlelte.

– Körülbelül a 20. percben jártunk, és mi támadtunk. Szabaddobáshoz jutottuk, amelyet Szabó Lili végzett el, nekem passzolta a labdát, én pedig megindultam befelé, felugrottam, de a levegőbe egy kicsit meglöktek, így nem tudtam jól irányítani a labdát, amely a kapu fölé ment. Picit elveszítettem az egyensúlyomat és térddel érkeztem le a padlóra, ekkor egy reccsenést hallottam. Közben mivel nem fújt szabálytalanságot a játékvezető, a játék folytatódott, a Vasas elindult támadni, a mieink pedig igyekeztek vissza védekezni. Amikor feltápászkodtam, akkor vettem észre, hogy kitört egy darab a parkettából, rögtön szóltam a játékvezetőnek, aki azonnal félbeszakította a játékot – idézte fel a történteket a szlovén légiós.

Mint az ismert, a pályát nem sikerült játékra alkalmassá tenni, így a felek félóra csúszással a Szent László gimnázium tornatermében folytatták a mérkőzést.

A helyszín nem ismeretlen a Kisvárda csapatának, hiszen 2022 tavaszán öt mérkőzést is ott játszottak, sorrendben a Fehérvárt, a Vácot, a Ferencváros végül az MTK-t látták vendégül. A maiak közül tagja volt az akkori csapatnak Mátéfi Dalma, Karnik Szabina, Siska Pálma, Mérai Maja és Juhász Gréta, érdekesség, hogy az akkori Fehérvárt a szabolcsiak jelenlegi trénere, Józsa Krisztián vezényelte 2022. március 18-án.



– Az percek alatt kiderült, hogy a pálya nem javítható meg gyorsan, mert nemcsak a parketta tört el, hanem a párnafa is alatta, ezért alkalmatlan a folytatásra. Ilyenkor az a protokoll, hogy halasztják a mérkőzést és új időpontban játsszák le – magyarázta Csendes-Major Flóra, a Kisvárda Master Good SE technikai vezetője. – Ekkor a versenybírók felhívták a Magyar Kézilabda Szövetség versenyigazgatóját és engedélyt kértek arra, hogy másik helyszínen fejezzük be a mérkőzést. Ebben partner volt a szövetség és a két csapat is mindenképpen szerette volna aznap befejezni a találkozót. Vis major engedélyt kaptunk, mert a Szent László Gimnázium tornaterme nem rendelkezik NBI.-es, csak NB II.-es engedéllyel, de rendelkezik minden olyan adottsággal, amely alkalmassá teszi élvonalbeli mérkőzések rendezésére, 2023 nyarán azonban lejárt az élvonalbeli hitelesítése.

Miután a csapatok megegyeztek a folytatás időpontjában, gördülékenyen ment minden, átvonultak a másik helyszínre, míg melegítettek, addig a technikai személyzet kihúzta mobil lelátókat és a szurkolók is elfoglalhatták a helyüket. A többi már ismert, a Kisvárda négy góllal legyőzte a Vasast.

Információnk szerint a javítási munkálatok folyamatban vannak, ha mégsem sikerül helyreállítaniuk az eredeti állapotot, akkor hitelesítik az NB I.-re a Szent László Gimnázium tornatermét és ott fogadják szombaton a Dunaújvárost.