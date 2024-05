A Nyíregyháza Spartacus közel egy év után először lépett pályára úgy tétmeccsen, hogy számára már nem volt valós tétje az összecsapásnak, ugyanis már az előző fordulóban biztossá vált a bajnoki címe és ezzel a feljutás is. Tímár Krisztián így sem vette félvállról a vasárnapi mérkőzést, nem lehet azzal vádolni, hogy tartalékosan küldte volna csapatát a pályára.

A BVSC-Zugló számára még igen fontos volt az összecsapás, hiszen az újonc a bennmaradásért küzd, így sem feledkeztek meg arról, hogy egy szimpatikus gesztussal kifejezzék tiszteletüket a bajnoknak: a fővárosiak a mérkőzés előtt sorfalat álltak a nyíregyházaiknak.

A találkozó első negyvenöt perce is ehhez hasonló, sportszerű keretek között telt, a csapatok nem rontottak egymásnak, feleslegesen nem kockáztattak, így igazán nagy helyzetet sem jegyezhettünk fel.

A második játékrész már több lehetőséget, sőt, gólokat hozott. Először a hazaiak találtak be egy szöglet utáni kavarodást kihasználva, majd a vendégek rövid időn belül kétszer is ígéretes helyről végezhettek el szabadrúgást, a másodikból az egyenlítés is összejött Nagy Dominiknak – a házi góllistát immáron egyedül vezető támadó a sorfal alatt lőtte el a labdát, ami a kapu bal alsó sarkában kötött ki.

A folytatásban egyik gárda sem állt közel a mérkőzés megnyeréséhez, ám elérkeztünk a hosszabbításhoz, a bajnokok pedig ilyenkor, vagyis a leginkább kiélezett helyzetben villannak. A mérkőzés utolsó érdemi másodpercében Novák Csanád közelről a kapuba fejelte a felívelt labdát, ezzel megnyerte a meccset a Szparinak (1–2)!

Labdarúgás: NB II., 32. forduló

BVSC-Zugló–Nyíregyháza Spartacus 1–2 (0–0)

Budapest, BVSC Stadion, v.: Rúsz (Márkus, Ring).

BVSC: Csenterics – Benkő-Bíró, Vinícius, Hesz, Király Á. – Tóth K., Hidi P. – Kelemen (Nwachukwu, 70.), Mitrovics, Mucsányi M. (Deutsch, 83.) – Bacsa P. (Rabatin, 75.). Vezetőedző: Kincses Ádám.

Nyíregyháza: Fejér – Baki, Alaxai, Temesvári – Farkas B. (Novák, 55.), Tamás O. (Sigér, 80.), Nagy D., Nagy B. (Vida, 75.) – Gresó, Beke (Oláh B., 55.), Kovácsréti (Vass, 80.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gól: Benkő-Bíró (53.), Nagy D. (63.), Novák (90+3).

További eredmények: Pécs–Soroksár 1–0 (1–0), Csákvár–Kozármisleny 3–1 (1–0), Mosonmagyaróvár–Budafok 1–1 (1–1), Kazincbarcika–ETO FC Győr 2–3 (2–1), Ajka–Bp. Honvéd 0–2 (0–1), Gyirmót–Tiszakécske 1–1 (1–1), Szeged–Siófok 1–1 (0–0), Vasas–Haladás hétfőn.