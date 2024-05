Mint az ismert, a Kisvárda Master Good SE szerdán legyőzte a Békéscsabát és ezzel bebiztosította élvonalbeli tagságát. Vasárnap a bajnokság utolsó fordulójában a Mosonmagyaróvárt látta vendégül. Gyurka János együttese már biztos bronzérmesként érkezett Kisvárdára, hiszen szombaton a bajnok Ferencváros hazai pályán 33-29-re legyőzte a DVSC-t, így a vendégek a vasárnapi eredménytől függetlenül harmadik helyen végeztek. Minden adott volt tehát, hogy egy tét nélküli, jó iramú, élvezetes mérkőzést játsszanak a felek.

A találkozó előtt a Kisvárda ügyvezetője, Bányász-Szabó Valéria és Dr. Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője virágcsokorral köszönt el a klub nevében a búcsúzó játékosoktól, Siska Pálmától, Juhász Grétától, Akijama Nacumitól, Ivana Djatevszkától, Nadja Micsevszkitől, Sápi Grétától és Torda Vanessától.

Nagy iramban, a védekezéssel kevésbé törődve kezdtek a csapatok, felváltva estek a találatok. A Kisvárda tartotta a lépést ellenfelével, sőt a 10. percben Karnik Szabina góljával a hazaiaknál volt az előny. A folytatásban sem a védelmek domináltak, a hazaiaknál Karnik Szabina, míg a vendégeknél Pásztor Noémi volt a gólfelelős. A közönség élvezte a sok találatot, a szakvezetők viszont egy-egy időkéréssel jelezték az övéiknek, hogy keményítsék fel kicsit a falukat. Kéréseik azonban nem találtak meghallgatásra, továbbra is potyogtak a gólok. Jobbára a Kisvárdánál volt az előny, Kovalcsik Bianka találatával már kettő is volt közte. Hátrányát azonban ledolgozta a Mosonmagyaróvár, így a felek döntetlen állással vonultak az öltözőbe.

Fordulás után rendezte védelmét Gyurka János együttese és a hazaiak technikai hibáit is kihasználva háromgólos előnyre tettek szert. Józsa Krisztián időkéréssel próbálta megtörni a ritmust váltó Mosonmagyaróvárt. Nem sikerült azonban útját állni Tóth Eszterék lendületének és elöl is akadozott a gépezet, sokszor passzívig támadtak, így egyre nyílt az olló. Faragó Luca találatával először vezetett hat góllal a Mosonmagyaróvár. Itt azonban nem álltak meg, tovább növelték előnyüket, a lefújás előtt másfél perccel Tóth Gsabriella tette közé a tízet. A Kisvárda csak az első félidőben tudta megnehezíteni a bronzérmes dolgát, így vereséggel búcsúzott a szezontól.