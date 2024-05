Az Ajka elleni vereséget követően átmeneti értelemben hazai pályán, Balmazújvárosban biztosíthatja be bajnoki címét, valamint a feljutást a Nyíregyháza Spartacus FC. Tímár Krisztián csapata a Gyírmót FC Győr gárdáját fogadja vasárnap a másodosztályú labdarúgó-bajnokság harmincegyedik fordulójában.

A Gyirmót is pontokért érkezik

A vendégek a hatodik helyen állnak a tabellán, 44 pontot szereztek eddig, de mivel nagyon szoros a középmezőny, így számukra is fontos a bajnokságból hátralévő négy meccs. Legutóbb egy gólgazdag találkozón maradtak alul 5–3-ra a Kozármislennyel szemben, előtte viszont zsinórban három meccsen győztek. A két csapat őszi összecsapásán 4–2-re nyert a Szpari Gyirmóton, akkor különösen a védők voltak hatékonyak, hiszen kétgólos hátrányból sikerült fordítani Gengeliczki Gergő duplájával, valamint Baki Ákos és Novák Csanád találataival. A vasárnapi a tizenkettedik bajnoki lesz a csapatok között, ötször nyert a Nyíregyháza, háromszor a Gyirmót, négyszer pedig döntetlen lett a végeredmény.

– Továbbra is pozitívak vagyunk, a céljaink változatlanok, szeretnénk megnyerni a bajnokságot, mindaközben, hogy kiharcoljuk a feljutást – nyilatkozta a Nyíregyháza vezetőedzője, Tímár Krisztián. – Én személy szerint nagyon nehezen viseltem az Ajka elleni fiaskót, de edzőként ezt meg kell tanulni jobban kezelni, próbálom erre tanítani a játékosokat is, a kudarcokat fel kell tudni dolgozni, tanulni belőle, hogy a hétvégén ennek a tapasztalatával gyűjtsük be azt a nagyon fontos három pontot, ami ahhoz kell, hogy a Nyíregyháza visszajusson az első osztályba és bajnoki címet ünnepelhessen.

Azt a játékosok részéről Baki Ákos is elismerte, hogy a Fradi elleni kupameccset követően kissé fásult volt a társaság, ellenben a Gyirmót ellen már teljes erővel készültek, annak a reményében, hogy visszatérhessenek a helyes útra.

Nehéz feladat vár rájuk

– Úgy készültünk a Gyirmót elleni mérkőzésre, mintha most nyertük volna meg a bajnoki címet – mondta az NSO kamerái előtt Baki. – A csapat egyik erőssége éppen az, hogy mindig vannak kitűzött céljaink, mindig van előrébb, ez pedig épít minket. Nem számítunk könnyű mérkőzésre, így mindent bele kell adnunk. Olyan keretünk van, ahol mindenki beállt a sorba, egy a célunk, és mindenki ezért küzd. Azt hiszem, hogy ez a sikerességünk titka.

Labdarúgás: NB II., 31. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC–Gyirmót FC Győr, Balmazújváros, Városi Stadion, v.: Hanyecz (Baghy, Punyi).

További mérkőzések: Siófok–Csákvár, Kozármisleny–BVSC-Zugló, Tiszakécske–Ajka, Szombathely–Kazincbarcika, Győr–Pécs, Soroksár–Mosonmagyaróvár, Budafok–Szeged, Budapest Honvéd–Vasas, 17.