Az élvonalbeli női bajnokság 22. fordulójának pénteki mérkőzésein a Kisvárdával azonos pontszámmal rendelkező Békéscsaba, valamint a NEKA is vereséget szenvedett, előbbi az MTK, utóbbi a Mosonmagyaróvár vendégeként maradt pont nélkül. Itt volt tehát a remek alkalom szombaton, hogy a szabolcsiak a Vasas ellen két pontot gyűjtsenek és lépéselőnybe kerüljenek a bennmaradásért folytatott versenyfutásba vetélytársaikkal szemben. Nemcsak a hazaiaknak volt fontos a mérkőzés, mert ugyan Konkoly Csaba együttese három ponttal többet gyűjtött, mint vendéglátójuk, viszont az előző fordulóban váratlan vereséget szenvedtek odahaza a Kozármislenytől.

A tétnek megfelelően koncentráltan, kemény védekezéssel kezdett mindkét gárda. Támadásban pedig a balátlövők vitték a prímet, hazai oldalon Erin Novak, míg a vendégeknél Szilovics Fanni termelte a gólokat. Jobbára a Vasas járt előrébb egy egy találattal, a Kisvárdának azonban mindig volt válasza. Szűk negyedóra elteltével aztán Karnik Szabina hetesével először vezettek a hazaiak, Mátéfi Dalma is bemutatott pár védést, Szabó Lili pedig megduplázta az előnyt. Ezt azonban pillanatok alatt ledolgozták Dombik Katalinék, aztán sokáig érintetlenek maradtak a kapuk. Majd a pálya sérülése miatt hosszú percekig állt a játék. Az egyik térfélen a kilences és a hétméteres vonal között kitört egy darab a parkettából és alatta 15-20 cm-es lyuk tátongott. A javítási munkálatokba a technikai személyzet mellett a játékvezetők is aktívan kivették a részüket, sőt hazai oldalról orvosi segítség is érkezett. Hosszú tanakodás után azonban a játékvezetők és a mérkőzés versenybírói alkalmatlannak ítélték a játékteret a további játékra.

A két csapat beleegyezésével a mérkőzést 18.15-kor a Szent László Gimnázium tornatermében folytatták a felek. A helyszín ugyan változott, a nagy csata azonban folytatódott, sőt még s tempót is fokozták a csapatok, a nagy adok- kapokból a hazaiak jöttek ki jobban, Egygólos Kisvárda előnnyel vonultak pihenőre a felek. Ádáz csatát hozott a második játékrész is. A Kisvárda többször is meglépett két góllal, de előnyét nem tudta megtartani, annak ellenére, hogy Juhász Gréta hosszú idő után újra válogatott formában játszott. Az utolsó tíz percre fordult a kocka, a Vasas elfogyni látszott, Szabó Lili góljával először vezettek hárommal a hazaiak. Mátéfi Dalma és a fal remekül dolgozott, a Vasas több mint tíz perces gólcsendjét Dombi Katalin törte meg, ez azonban nem állította meg a lendületes hazai csapatot, a mérkőzésbe jól beszálló Gém Léna alakította ki a végeredményt. A Kisvárda négygólos győzelmet aratott és nagyot lépett a bennmaradás felé.

Kisvárda Master Good SE–Vasas SC 25–21 (11–10)

Kisvárda, 340 néző. V.: Hargitai, Markó. Kisvárda: Mátéfi D. – Ajano, Szabó Lili 3, Karnik Sz. 5 (1), Siska, E. Novak 4, Mérai 1. Csere: Akijama, Kovalcsik B., Makó, Roszoha 1, Djatevszka 1, Juhász Gréta 7, Gém 3. Edző: Józsa Krisztián. Vasas: Zsigmond P. – Mihály P. 3, Boldizsár 1, Dombi K. 3, Juhász Fanni, Szilovics 6, Fodor N. 2. Csere: Balogh J. (kapus), Szücsné Sirián 1, Oláh K. 2 (1), Pénzes L. 3, Ferenczy D. Edző: Konkoly Csaba.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–1. 9. p.: 3–3. 16. p.: 6–4. 22. p.: 7–5. 28. p.: 9–9. 34. p.: 12–11. 40. p.: 17–15. 47. p.: 20–18. 50. p.: 21–18. 56. p.: 22–19. 59. p.: 24–21.

Kiállítások: 4, illetve 10 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 1/1.

MESTERMÉRLEG

Józsa Krisztián: – Nehéz találkozón vagyunk túl, amelyen az életünkért küzdöttünk, ezért mindent meg is tettünk a pályán. Védekezésünk és mögötte a kapusteljesítményünk extra volt extra volt és végre támadásban is jöttek azok a pluszok, amelyek kellenek egy mérkőzés megnyeréséhez. Remélem, hogy ezzel kicsit megnyugodtunk és átszakadt egy gát, mert szükségünk van még a pontokra.

Konkoly Csaba:– Mindent egy lapra akartunk feltenni, hogy jól jöjjünk ki a tavaszi végjátékból, a nagy akarásnak azonban nyögés lett a vége. Azt extrém körülmények ellenére mérkőzésben voltunk 50 percig, a saját dolgunkat nehezítettük meg a mérkőzés egyes periódusaiban. Nem volt kellően hatékony a védelmünk, támadásban felállt fel ellen bizonytalanok voltunk. Remélem, hogy tavaszi görcsünket le tudjuk vetkőzni az utolsó három mérkőzésre.