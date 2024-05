Álomszerűen indult az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza bronzpárharca, a feladatot azonban még be kell fejezni! Dávid Richárdék megnyerték a Berettyóújfalu elleni párviadal első két meccsét, így pénteken egy újabb győzelemmel lezárhatják a szezont.

Dávid Richárdék nagyot léptek a futsal NB I bronzérem felé

Fotó: Kohut Árpád/klub

Mint ismert, a mieink az első összecsapáson háromszor egyenlítettek, utoljára negyven másodperccel a hosszabbítás vége előtt, majd a hatméteres párbajt 6–5-re megnyerték a nyíregyháziak. A második találkozón az elsőnél is összeszedettebbek voltak Szabó Lajosék, akik a vendégek agresszív támadójátékát (sokat futsaloztak öt a négyben) is kihasználva 5–1-re diadalmaskodtak, így már 2–0-ra vezetik az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcban.

– A két meccsen bombameglepetést értünk el, szerintem az egész futsaltársadalmat megleptük a két győzelmünkkel – fogalmazott Lovas Norbert vezetőedző. – Hazudnék, ha azt mondanám, hogy mi erre számítottunk, de az első meccs végjátéka után bíztam abban, hogy jól sikerül a második mérkőzés és hétfőn valóban nagyon összeszedetten játszottunk. Mindkét csapat javult az első találkozóhoz képest. Hazai pályán próbáltunk dominálni, ami hellyel-közzel sikerült is, voltak olyan időszakai a mérkőzésnek, amikor a mi akaratunk érvényesült. Nehéz összecsapás volt, mert végig öt a négyben játszott az ellenfél. Az első félidőben belehibáztunk a másodikban szerencsénk is volt, de megdolgoztunk ezért és jöttek a gólok is.

A futsal csapatjáték

Noha a párharc a nyíregyháziaknak áll, nem lesz könnyű dolguk pénteken. A Berettyóújfalu otthonában mindig nehéz a hazaiak fölé nőni, ráadásul újabb hiányzója van a Stúdiónak. Kovács Róbert sérülés miatt kihagyta az első két meccset is, a harmadikon pedig Maneca sem léphet pályára, miután hétfőn megkapta az ötödik sárga lapját, így egymérkőzéses eltiltás vár rá.

– Megint van egy probléma, amit meg kell oldanunk – tette hozzá a mester. – Most vagyunk olyan lelkiállapotban, amivel lehet, hogy tudjuk pótolni a kieső játékosokat. Az az alap, hogy csapatként kell funkcionálnunk, csak így tudunk ellenfelünk fölé nőni. Fontos láncszem esik ki a gépezetből, meglátjuk, hogyan pótoljuk, de az biztos, hogy nem ajándékozzuk oda a meccset a Mezeinek. Itt is szeretnénk győzelemmel elhagyni a csarnokot, ami azt jelentené, hogy megszerezzük a harmadik helyet, ellenkező esetben hétfőn újabb meccs vár ránk. Fáradtak a játékosok, sok mérkőzés van a lábakban, csakúgy mint az ellenfélnél. Nekünk kicsit rövidebb a kispadunk, de megpróbáljuk akarattal és szívvel kompenzálni ezt.