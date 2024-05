Szombat

Nyíregyháza II. (8.)–Csenger (9.)

Szatke Zoltán, a Nyíregyháza II. edzője: – Négy idegenbeli mérkőzés után újra itthon játszunk végre. Jó csapat ellen, nehéz mérkőzésre számítok, de győzni szeretnénk.

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – Nem számítok könnyű mérkőzésre, de nagyon szeretnénk bizonyítani az elmúlt időszak halovány teljesítménye miatt. Pontosan szeretnénk hazatérni.

Nyírmeggyes (16.)–Ibrány (15.)

Siska Attila, a Nyírmeggyes edzője: – Ha az érettségikhez hasonlítom a mi teljesítményünket, akkor gyakorlatilag megbuktunk a vizsgán. Egy kicsit olyan a helyzet, mintha még kaparnánk a kegyelem kettesért, meglátjuk, mi sül ki belőle.

Kiss Péter, az Ibrány játékos-edzője: – Tudjuk, hogy nehéz feladat a következő mérkőzés is, de nem titok, hogy három pont reményében utazunk Nyírmeggyesre.

Vásárosnamény (14.)–Kótaj (11.)

Piskóti Zsolt, a Vásárosnamény edzője: – Sorsdöntő meccs lehet ez számunkra. Az utolsó négy fordulóban a lehető legtöbb pontot kell megszereznünk, hogy kivívjuk a bennmaradást.

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – Nem téveszt meg minket ellenfelünk múlt heti eredménye, nehéz mérkőzésre számítunk, így készülünk. Igyekszünk ponttal, pontokkal eljönni Naményból.

Nyírbéltek (13.)–Mándok (1.)

Gyarmati András, a Nyírbéltek edzője: – Jó csapat ellen játszunk, nem véletlenül áll első helyen a Mándok, de mindig jobb az élcsapatok ellen játszani, mint a vége felé lévő csapatokkal. Mi mindent megteszünk azért, hogy jó eredményt érjünk el, hiszen nincs annál nagyobb győzelem, mint esetleg az első helyezettet megverni!

Kocsis János, a Mándok edzője: – Kiváló hozzáállást és maximális mentalitást látok, nemcsak a mérkőzéseken, hanem a hétközi edzéseken is. Nagyon bízom abban, hogy ez végigkísér minket a bajnokságon. Ha így lesz, most is lesz esélyünk, hogy három pontot szerezzünk.

Újfehértó (6.)–Mátészalka (3.)

Matévi Csaba, az Újfehértó elnöke: – Sok sérüléssel küszködünk, ötsárgásunk is van, ennek ellenére is győzelemre fogunk játszani.

Makszim Gábor, a Mátészalka edzője: – Egy hét alatt mindkét csapatnak ez lesz a harmadik mérkőzése, reméljük, ez nem fogja rányomni a bélyegét a összecsapásra. Nincs hibázási lehetőség, szeretnénk három ponttal hazatérni Újfehértóról!

Kemecse (12.)–Tarpa (2.)

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – Nagy az érdeklődés a hétvégi mérkőzés iránt. Megkímélt pályán, frissen várjuk a találkozót.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Három pont megszerzése a cél a hétvégi mérkőzésen.

Nagyecsed (5.)–Nagykálló (10.)

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Jön az újabb megmérettetés, amelyen szeretnénk megfelelni, de intő jel az, hogy ősszel közünk nem volt a meccshez!

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – Jó formában lévő Ecsedhez utazunk, nem lesz könnyű mérkőzés, de megpróbálunk jó eredményt elérni.

Vasárnap

Kállósemjén (4.)–Nyírbátor (7.)

Ovszijenko Vologyimir, a Kállósemjén játékos-edzője: – A múlt heti kudarc után javítani készülünk itthon, bízunk benne, hogy sikerül.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Sűrű a program, két bajnoki mérkőzésünk között kupameccset is játszottunk. Nem tudom, hogy a sérültjeink, betegeink hogyan épülnek fel – szerintem a hátralévő négy mérkőzést már úgy kell végigcsinálnunk, amennyien most vagyunk – de a szerdán, Tarpán mutatott hozzáállással Semjénben is van keresnivalónk.