Misanóban debütált az új típusú kvalifikációs rendszer, amely a korábbival ellentétben nem két, hanem három szakaszból áll. Kiss Norbert teljesen más dimenzióban versenyzett mint a többiek, a leggyorsabb volt, és hét tizedet vert a többiekre, így megszerezte az első rajtkockát.

A hétvége első versenyén a rajt után megőrizte első helyét a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közreműködésével versenyző magyar pilóta, miközben mögötte nagy csata alakult ki. Jochen Hahn üldözte, és elkezdett esni a verseny végén az eső, de ez sem akadályozta meg a címvédőt abban, hogy elsőként intse le a kockás zászló.

– Jól sikerült az időmérő, és a verseny is. Köszönöm a csapatnak, jó munkát végeztek télen. A vége kicsit trükkös volt az eső miatt, egyszer a kerékvetőn meg is csúsztam, de sikerült korrigálnom, nem csúsztam ki a kavicságyba, de ott sok előnyt elvesztettem. A folytatásban figyeltem Hahn-t, hogy annyi maradjon a távolságból, hogy ne legyen szoros a vége. Örülök a győzelemnek, remekül kezdtük az idényt – mondta Kiss Norbert a futam után.

Kiss Norbert

A nap második versenyén, a fordított rajtrácsos futam második rajtjánál - az elsőt megállították egy ütközés miatt - már az első kör után a negyedik helyen haladt a MOL által is támogatott Kiss Norbert, majd Albacete mellett is elment. Az 5. körben Halm mellé is bebújt, és az élen haladó Kursimot üldözte, akit két körrel később a külső íven megelőzött. Ehhez az is kellett, hogy Halm nekiment Kursimnak, utóbbi defektet kapott. A Révész Racing pilótája folyamatosan növelte előnyét, és végül a második futamot is megnyerte, így két győzelemmel kezdte a szezont.

– Nagyon jó napot zártunk, két győzelemmel. A fordított rajtrácsos verseny kalandos volt, mert az első rajtnál ketten is összeakadtak. A második rajtnál igyekeztem rögtön támadni, és miközben Hahn és Alabacete egymással harcolt, megelőztem őket, majd kellett egy kis szerencse is, amikor Halm és Kursim ütközött egymással. De gyorsak voltunk, erősek voltunk, és maximális pontot szereztünk, vezetjük a bajnokságot – értékelt Kiss Norbert a verseny után. Misanóban vasárnap is folytatódott a kamion Európa-bajnokság, a Révész Racing ötszörös Európa-bajnoka, Kiss Norbert pedig a szombati két győzelem után ezúttal is a leggyorsabb volt az időmérőn, és 67. alkalommal szerezte meg pályafutása során az első rajtkockát.

A vasárnapi első versenyen a rajt után megőrizte első helyét Kiss Norbert és végig vezetett. Végül közel 7 másodperccel nyert Hahn előtt, míg a harmadik helyen Albacetet intették le. A magyar pilóta 200. alkalommal állhatott dobogóra kamion EB futamot követően.

– Jól sikerült a rajt és az első kanyakombináció is, így rögtön megléphettem, és igyekeztem növelni az előnyömet. Nem is volt lehetősége Jochen Hahn-nak hogy támadjon, így sikerült megnyernem a harmadik futamot is. Köszönöm a csapatnak, hogy ezúttal is remekül működött az autó – mondta Kiss Norbert a futam után.

Kiss Norbert magabiztosan halad a cél felé

A fordított rajtrácsos verseny során Kiss jól startolt, és az első kör után a 6. helyen haladt, majd Lenz mellett ment el. Faas tartotta magát egy ideig, de a 4. körben kifékezte riválisát a címvédő, ezzel a 4. helyre jött fel. Miközben előtte Halm és Kursim csatázott, Kiss Norbert egy fantasztikus manőverrel egyszerre előzte meg mindkettejüket! A 9. körben aztán az élre állt a Révész Racing versenyzője, és végül Halm és Albacete előtt megnyerte a hétvége negyedik futamát is, azaz a két nap során senki sem tudta őt legyőzni!

– Hihetetlen hétvégénk volt, köszönöm a csapatnak a munkát amit a télen, a teszteken és ezen a versenyen is végeztek. Büszke vagyok rájuk, és remekül kezdtük a szezont, maximális pontot szereztünk – összegezte az olaszországi versenyt Kiss Norbert.

A kamion EB sorozat június 8-9-én Szlovákiában folytatódik.