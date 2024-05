Mit tart eddigi legnagyobb sikerének klubszinten, illetve válogatott szinten?

Válogatott szinten egyértelműen a 2020-ban nyert Európa-bajnoki bronzérem kívánkozik az első helyre. Ez hihetetlenül jó érzéssel tölt el azóta is, egy álmunkat váltottuk valóra Dániában. Az már csak hab volt a tortán, hogy posztomon én is jelölt voltam a torna álomcsapatába. Ez óriási lökést adott nekem a folytatásra, utána igazoltam Podravka Kopvrivnica együtteséhez, amelynek tagjaként rendszeresen pályára léptem a Bajnokok Ligájában. Ami a klubsikereket illeti, A Lokomotiva Zagreb játékosaként 2017-ben megnyertem a Challenge Kupát, 2021-ben ezüstérmes lettem az Európa-kupában, és mindkét nemzetközi sorozatban gólkirálynői címét is elnyertem.

Posztján sok a jó játékos. Van-e esetleg példaképe, akinek a játékából tud inspirálódni? Ha igen, miért ő?

Mindig is Miranda Tatari inspirált, aki a horvát bajnok, Podravka Kopvrivnica játékosa volt. A klub utánpótlás játékosaként mindig felnéztem rá, magával ragadó volt a küzdőszellem, a legreménytelenebb helyzetben sem adta fel. Sokat merítettem az ő erejéből, megalkuvást nem tűrő mentalitásából.

Mit tud a magyar bajnokságról? Mennyire ismeri az új csapatát, a Kisvárdát?

Ez egy nagyon kemény bajnokság, ahol a klubok sokkal jobb körülmények között készülhetnek, mint a Horvátországban a csapatok jelentős része. A világ legjobb játékosai közül néhányan ebben a ligában játszanak, mint például Stine Oftedal, vagy, hogy magyar példánál maradjak, a tehetséges Vámos Petra. Tudom, hogy nehéz feladat lesz számomra, de minden erőmmel arra törekszek, hogy Kisvárdán a legjobb formámat mutassam. Ismerek néhány horvátjátékost, akik korábban ott játszottak, megkérdeztem őket a klubról, és biztosítottak arról, hogy jó helyre jövök, mert minden adott ahhoz, hogy csak a kézilabdára koncentráljak. Tudom, hogy ez a szezon nem úgy sikerült nekik, ahogy szerették volna, ezért már nagyon várom, hogy ott legyek és együtt edzhessek a lányokkal, remélem, hogy a következő szezon jobb lesz.