A múlt heti, emlékezetes két csarnokban lejátszott Vasas elleni mérkőzésen nagy lépést tett a Kisvárda Master Good SE a biztos bennmaradás felé. A találkozón remek egyéni teljesítmények mellett, kiváló védekezésüknek is köszönhették Kovalcsik Biankáék a győzelmet. Szombaton a Dunaújváros érkezik Kisvárdára, amelyen újabb lépést tehetnek élvonalbeli tagságuk meghosszabbításának érdekében.

– A Vasas elleni győzelem nagy feszültséget oldott fel a csapatban, magyarul nagy kő esett le a szívünkről. Illetve nagy energiákat szabadított fel, amelyet helyes mederbe kell terelnünk – kezdte érdeklődésünkre Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője. – Meg kell tartanunk a fókuszt, nem engedhetjük meg magunknak, hogy hátradőljünk, ezzel a győzelemmel a hátunk mögött magabiztosan kell pályára lépnünk a hátralévő mérkőzéseinken. Külön köszönjük szurkolóinknak a biztatást, mert nagy támaszt jelentettek nekünk. Bízunk benne, hogy szombaton is sokan eljönnek buzdítani bennünket.

A szakember arról is beszélt, hogy a siker kulcsa ezúttal is szigorú, feszes védekezés lesz, amely mögött magabiztos kapusteljesítmény is szükséges. Támadásban pedig fontos lesz a türelem.

– A Dunaújváros egy stabil középcsapat, amelyet Kisvárdán is szeretne bizonyítani, ezért úgy vélem motiváltan érkeznek. Jó csapat,amely ugyan az elmúlt két fordulóban pontot nem szerezett, de szoros mérkőzéseket játszott. Természetesen videóztunk, ismerjük az erősségeiket és a gyengeségeiket is, ennek megfelelően lépünk majd pályára ellenük. A fazont Szalai Babett és Borgyos Panna szabja a csapat támadójátékának, az ő semlegesítésük kulcskérdés lesz. Hátul pedig a két hármas védőjük adja a stabilitást védelmüknek – jellemezte ellenfelüket a Kisvárda vezetőedzője.

Az egyesület tájékoztatása szerint a meghibásodott padlót megjavították, így a mérkőzést ismét a megszokott helyszínen, a városi sportcsarnokban rendezik, ahol a nézők 18 órától belépő díj megfizetése nélkül tekinthetik meg a mérkőzést.