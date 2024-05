A múltidéző találkozón mi más kerülhet a középpontba, mint a kézilabda. A szervezők közel nyolcvan egykori NBI.-es kézilabdázót, valamint trénert, sportvezetőt, támogatót hívtak meg - a legtöbben természetesen igent mondtak az invitálásra.

A nyíregyházi kézilabda csapat a kilencvenes évek elejéről

Forrás: Magánarchívum

„Hajrá nyíregyházi kézilabda! Ha ezt az email-t megkapod, akkor: vagy játszottál a város NB.I-es csapatában,

vagy edzője voltál a 16 NB.I.-es szezon során valamelyik remek társaságnak,

vagy egyéb módon, masszőrként, orvosként, vezetőségi tagként, támogatóként, csarnokmunkatársként vagy éppen büfésként (ez 1996 februárjában, a Dunaferr ellen fő szempont volt!) segítetted a csapatot, így valamilyen formában TE is részese voltál ezeknek a nagyszerű számoknak: 16 első osztályú szezon, 447 NB.I-es mérkőzés, 10. 606 gól!"

A szervezők ezzel az elektronikus levéllel invitálták meg a közel nyolcvan címzettet a nyíregyházi kézilabdás találkozóra.

A közös nyelv a nyíregyházi kézilabda

A június 8-ai rendezvény 11 órakor a Continental Aréna (leánykori nevén Bujtosi Szabadidő Csarnok) aulájában kezdődik. A szervezők természetesen a szurkolókra is gondoltak: 11.30-kor az aréna ajtaja kitárul a drukkerek előtt is, így találkozhatnak a korábbi háromszoros magyar gólkirály Mohácsi Árpáddal, de „külföldi” vendégek előtt is tiszteletüket tehetik a nyíregyházi kézilabdabarátok. Belányi Zoltán Izlandról, Kun László Németországból, Kenyeres Pál Svájcból, míg Lencsés József Luxemburgból jön „haza” Nyíregyházára, ahogy az 1990-ben az első osztályba először feljutó csapat tagjainak zöme (a teljesség igénye nélkül: Boczák József, Szabó Gábor, Medve Róbert, Kerekes Tamás, Jankovics Rudolf, sőt, az akkori klubvezető, Marton Kornél is jelezte érkezését) is részt vesz majd a június 8-ai találkozón. De az „új hullám” tagjai is itt lesznek, úgy mint a NB.I-es Gyöngyös jelenlegi edzője, Bíró Balázs, vagy Sándor Ákos, aki szintén tagjai a gyöngyösiek stábjának, de emellett a Mezőkövesd szakmai igazgatója is egyben.

Kerekes Tamás (balra) és Habuczki Tamás ölbe viszi Mohácsi Árpádot - hármuk közül ketten jelen lesznek a találkozón

Forrás: KM-archív

A nyíregyházi kézilabdázók egykori NBI.-es szakvezetőit sem hagyta hidegen a dolog: részvételét visszaigazolta Janó Pál, Bartha Dénes, Rácz Sándor, Bíró Imre és Kovács Mihály - utóbbi két edzővel érte el legjobb eredményeit a nyíregyházi csapat: Bíró Imrével az 1998/1999-es szezonban negyedik, Kovács Mihállyal a 2003/2004-es bajnoki évadban ötödik helyen végeztek a kézilabdázók, ez mindkét alkalommal nemzetközi kupaindulást eredményezett.

De ejtsünk szót a „hátországról” is, így Vass László, Hock Csaba egykori csapatorvosok is eljönnek, ahogy a múltidéző találkozóról nem hiányozhat az aranykezű masszőr, Mészáros Miklós sem, s ahogy Járdán László, a BUSZACSA egykori gazdasági vezetője is úgy nyilatkozott: az „istenért” sem hagyná ki ezt a kézis találkát.

A szervezők (Bodnár Tibor sportújságíró, aki a kosárlabda mellett a kézilabdát is a szívén viselte, Braun Bruno, Csaba Attila, és Tarnavölgyi Gergely korábbi NB.I-es nyíregyházi játékosok, valamint Hanufer Sándor egykori technikai vezető, klubigazgató, majd „beugrós” edző) abban bíznak, hogy minél több egykori szurkoló is ellátogat a június 8-án, 11.30-ra a Continental Aréna aulájába – a helyszín biztosításáért jár a köszönet a Nyíregyházi Sportcentrumnak.