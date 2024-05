Vasárnap véget ért a női élvonalbeli kézilabda-bajnokság, a Kisvárda Master Good SE a Mosonmagyaróvár ellen fejezte be a bajnoki küzdelmeket. Ahogy ilyenkor szokás a találkozó előtt köszöntötték a távozó játékosokat, köztük Siska Pálmát is. A harmincegy éves játékos a DVSC csapatában nevelkedett, és ott mutatkozott be az élvonalban. Pálma egészen 2017 őszéig a hajdúsági együttes tagja volt, akkor az NBI.-be frissen feljutott Kecskemétre igazolt a több játéklehetőség reményében. Onnan Nyíradonyba került, ahol az NB I./B-s bajnokságban ezüstérmet szerzett csapatával, és 24 mérkőzésen 136 gólt lőtt, Kisvárdára a 2019/20-as idénybe igazolt.

Öt szezont húzott le Kisvárdán, 139 mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 319 gólt szerzett. Most azonban tovább áll. Nehéz volt meghozni ezt a döntés?

– Igen nehéz volt, hiszen felnőtt karrierem jelentős részt itt töltöttem. Nagyon sokat kaptam itt Kisvárdán nemcsak a kézilabdától, hanem rengeteg barátot, kedves ismerőst szereztem. Nem szakítok azonban a kézilabdával, de most úgy éreztem, hogy a magánéletemet kell előtérbe helyeznem.

A Mosonmagyaróvár ellen lépett utoljára pályára. Hogyan készült az utolsó kisvárdai mérkőzésére? Milyen gondolatok kavarogtak önben?

– Sok idő nem volt gondolkodni, mert sűrű volt a program, négy naponta játszottuk a mérkőzéseket, sorba jött a Dunaújváros, majd a Békéscsaba és végül a Mosonmagyaróvár. Nem tagadom, azért bevillant, hogy ez az utolsó edzés, az utolsó bemelegítés, szóval minden utolsót megjegyeztem. Hiányozni fog a kisvárdai öltöző hangulata, a mérkőzések atmoszférája, a csapattársaimmal eltöltött közös idő, amelyben a játék mellett a bolondozás is belefért. Sokat fejlődtem, főleg az első évben, hiszem NB I/B-ből érkeztem, de utána is mindig próbáltam kiadni magamból a maximumot.

Mit tart a legnagyobb kisvárdai sikerének?

Az egyéni dicsőség helyett, nekem mindig fontosabb volt a csapat sikere, hiszen megszoktam, hogy mindig csapat vesz körül, megtanultam, hogy a közös sikerért mindenkinek a legjobbját kell nyújtania, mert ha a maximumot adod, az összeadódik, és abból lesz a közös siker. Természetesen volt fent is lent is, de az idő megszépíti a dolgokat és az ember próbál csak a jó dolgokra emlékezni. Élre kívánkozik a 2021-es Magyar Kupa négyes döntőbe jutás, amely örök élmény marad, de említést érdemel a 2021/22-es szezonban elért hetedik helyünk is, amely a Kisvárda eddigi legjobb bajnoki szereplése volt. Szívesen gondolok vissza a Debrecen és a Vác elleni bravúr győzelmünkre is. És azt gondolom, hogy nagy teljesítmény a mostani bennmaradásunk is ezzel a fiatal csapattal. De ezt mind-mind közösen értük el.