Mint arról beszámoltunk, a Kisvárda Master Good SE kézilabda csapata a bajnokság utolsó mérkőzésén a Mosonmagyaróvárt fogadta vasárnap este. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy a vendégek biztos bronzérmesei az idei kiírásnak, míg a házigazdák szerdai békéscsabai győzelmükkel meghosszabbították élvonalbeli tagságukat. Ennek tükrében teher nélkül léphetett pályára mindkét alakulat.

A Kisvárda ez első félidőben méltó partnere volt a Mosonmagyaróvárnak Fotó: Gazdag Mihály



A védekezéssel nem is törődött sokat egyik fél sem az első félidőben, így a közönség a támadó kézilabda szépségeiben gyönyörködhetett. Fordulás után azonban a Mosonmagyaróvár felkeményítette védekezését és sorozatos hibákra kényszerítette a hazaiakat, végül érvényesítette a papírformát és tíz gólos győzelemmel távozott Kisvárdáról (25–35).

Tükröt tartott a mérkőzés



– Szerdán sikerült megnyernünk a szezon kulcstalálkozóját Békéscsabán, örülök, hogy akkor tudtuk a legjobb teljesítményünket nyújtani, amikor nagyon kellett. Vasárnap arra kértem a lányokat, hogy legyen tartásuk, tiszteljék meg a kilátogató szurkolókat és a távozó játékostársaikat. Tisztában voltunk vele, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de nem feltartott kézzel léptünk pályára – kezdte érdeklődésünkre a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője, Józsa Krisztián. – Ez a mérkőzés hű tükörképe volt az idei szezonunknak, amelyen megmutattuk az összes erényünke, de kiütközött az összes hibánk is. Az első félidőben ugyan a védekezésünk nem volt elég feszes, de ez egy ilyen mérkőzésen nem róható fel senkinek, támadásaink viszont színesek, kreatívak voltak. A második félidőben aztán megmutattuk a másik arcunkat is, eladtuk a labdákat, technikai hibákat vétettünk, elfogyott az ötlet a támadójátékunkból. Ez a hatvan perc tökéletesen megmutatta, hogy vannak értékeink, amelyeket meg kell tartanunk, de azt is, hogy miben kell fejlődnünk, előrelépnünk az eredményesebb szereplés érdekében – zárta Józsa Krisztián.

Köszöntötték távozóikat



A mérkőzés előtt a klubvezetés elköszönt hat távozó játékosától, köztük Siska Pálmától is, aki a legrégebbi tagja a jelenlegi keretnek és 139 mérkőzésen 319 alkalommal zörgette meg ellenfelei hálóját Kisvárda mezében.

Világversenyre készülő Kisvárda játékosok



– Fontos volt, hogy Békéscsabán nyerni tudtunk, ezzel ha a vártnál kicsit később is, de biztosítottuk a bennmaradásunkat, így ez a találkozó lelkileg könnyebb volt nekünk. Felszabadultan, teher nélkül játszottunk, ez meg is látszott az első félidei teljesítményünkön. Fordulás után aztán bele-bele hibáztunk, amelyet kihasznált a rutinos Mosonmagyaróvár. Egy idő után aztán nem tudtuk tartani velük a lépést, így alakult ki a végére egy jelentős különbség. Felemás érzéseim vannak a meccsel kapcsolatban, összességében azonban örülök a bennmaradásnak – mondta a távozó Siska Pálma.

A Kisvárda ezzel a találkozóval lezárta a szezont. Néhányan azonban folytatják a munkát, egy hét pihenőt követően a Vácra távozó Juhász Gréta a magyar, Novak Erin pedig a szlovén válogatottal készül, aztnn irány már a párizsi olimpia, míg a csapat junior válogatottjai, Szabó Lili és Gém Léna a június 19-én kezdődő észak-macedóniai korosztályos világbajnokságra hangolnak.